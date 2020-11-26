Легкие после COVID-19 полностью восстанавливаются - исследование

По данным исследования, ткань легких пациентов, тяжело страдающих от COVID-19, в большинстве случаев хорошо восстанавливается.

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Исследователи из Университета Радбаунда сообщают, что в опыте приняли участие группа больных, проходивших лечение в отделении терапии, больные из отделения интенсивной терапии (реанимации) и пациенты, которые болели дома.

Исследование было опубликовано в журнале "Клинические инфекционные болезни" и включало результаты 124 пациентов, которые полностью выздоровели от коронавируса.

Всех пациентов обследовали с помощью КТ и взяли пробы из легких. Через три месяца врачи сравнили результаты и пришли к выводу, что ткань легких пациентов хорошо восстанавливается. Незначительные повреждения обнаруженные во время очередных тестов чаще всего наблюдались у пациентов, которые были в реанимационном отделении. Cамыми распространенными жалобами через три месяца после болезни является усталость, одышка и боли в груди.

"Симптомы этих пациентов демонстрируют сходство с процессом выздоровления после острой пневмонии или синдрома острой дыхательной недостаточности, при котором жидкость накапливается в легких", — рассказал пульмонолог Брам ван ден Борст. "Выздоровление, как правило, занимает много времени. Обнадеживает то, что легкие после заражения COVID-19 демонстрируют высокий уровень восстановления".

Интересным объектом для дальнейшего изучения стало то, что пациенты, которые демонстрировали слабые симптомы при COVID-19 со временем постоянно жаловались одышку и боли в легких.

"Поразительно, что у пациентов, у которых были едва заметны аномалии в легких при болезни, жаловались больше всего. Поэтому существует потребность в дальнейших исследованиях насчет вариантов лечения", — сообщил врач ван ден Борст.

Напомним, ранее "Комментарии" писали об исследовании, которое демонстрирует то, что коронавирус при беременности не влияет на роды.





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