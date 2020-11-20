Коронавирус при беременности не влияет на роды - исследование

Врачи сообщают, что результаты тестов, в которых приняли участие беременные женщины, дали неожиданные результаты.

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С началом всемирной пандемии Центры контроля и профилактики заболеваний считали, что риски для беременных намного больше. Но результаты новых исследований гораздо оптимистичнее.

Беременные женщины, которые заболели COVID-19 имеют небольшой шанс развития тяжелых симптомов. Это касается и их новорожденных детей.

Исследователи утверждают, что у 95% больных пациенток наблюдаются хорошие результаты, и только в 3% подтверждено положительные результаты на COVID-19.

"Однако для 5% беременных женщин, у которых подтвержден коронавирус и тяжело переносят болезнь — относятся к высокой группе риска. Сама беременность, похоже, не увеличивает шансов на осложнения от COVID", — сообщает руководитель исследования, доктор Эмили Адгикари в больнице Паркленд в Далласе, США.

Большинство женщин с облегчением выдыхают, когда узнают, что вирус вряд ли навредит детям. В большинстве случаев женщины не нуждаются в госпитализации.

Для исследования группа врачей во главе с доктором Адгикари наблюдали за 3400 женщинами в положении, 252 из которых болели COVID-19. Среди тех, кто получил положительный тест, в 95% случаев малые слабую симптоматику. В остальных шести наблюдали тяжелый или критическом состоянии. Среди последствий наблюдали преждевременные роды, преэклампсии, нарушение частоты сердечных сокращений плода. В некоторых случаях женщинам пришлось делать кесарево сечение. Врачи заметили, что диабет у пациенток увеличивает шансы того, что болезнь будет перетекать сложнее.

"С 252 инфицированных женщин уровень на COVID-19 госпитализации подлежали 6%. Предыдущие исследования предполагали, что почти 20% беременных женщин с COVID-19 потребуют госпитализации", — сообщает доктор Адгикари.

Несмотря на результаты исследователи отмечают, что беременные женщины, как и все остальные, должны носить маски и соблюдать социальной дистанции, чтобы минимизировать шансы на заражение вирусом.

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