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Три продукта, лечащие болезни легких

Названы два продукта, восстанавливающие работу легких

сегодня, 20:46
Автор:

Ольга Чародий

Медики назвали три продукта, лечащих болезни легких или снижающих воспалительные процессы.

Три продукта, лечащие болезни легких

ФОТО: Из открытых источников

В связи с холодным сезонов и пандемией респираторных заболеваний, врачи рекомендуют продукты, которые могут лечить болезни легких. Их употребление в ежедневном рационе может существенно снизить последствия воспалительных процессов в легких, как острых сезонных, так и хронических. Эффективность продуктов доказана в ходе исследований.

— Брокколи: Этот овощ имеет в своем составе сульфорафан, который обладает противоопухолевым действием. Его употребление снижает риск возникновения рака легких.

— Скумбрия. Эта рыба богата омега-3 Данные жирные кислоты полезны при бронхиальной астме и оказывают противовоспалительный эффект.

— Куркума. Специя полезна людям с хроническим абструктивным бронхитом или эмфиземой. Также куркума может снизить воспалительный процесс в легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, разработан новый способ, который позволит определять дыхательные заболевания у младенцев на ранних стадиях. Медицинским работникам для исследования хватит мочи ребенка. Нововведение было опубликовано специалистами Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава и МФТИ в журнале Journal of Proteomics. Патологии в дыхательных путях могут появиться из-за инфекций. Именно эти заболевания приводят к летальным исходам среди недоношенных младенцев. Для диагностики медикам приходится прибегать к забору крови, что создает дискомфорт для ребенка. Из мочи с помощью хроматографии и масс-спектрометрии выделяются биологические маркеры, которые помогают сделать правильный диагноз.



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Источник: https://rg.ru/
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