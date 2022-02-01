Как просыпаться счастливым каждое утро: простой способ

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Если
хотите просыпаться с самого утра в хорошем настроении и чувствовать прилив
счастья, психолог из Гарварда Нэнси Эткофф советует выполнять одно несложное
действие.
Как правильно просыпаться по утрам (фото из открытых источников)
Специалист
говорит, что наличие цветов в доме положительно сказывается на настроении
человека. В ходе исследования она выяснила, что букеты серьезно улучшают настроение
с утра и способны смягчить усталость в конце рабочего дня.
Цветы,
расставленные по дому, сводят к минимуму чувства тревоги
и стресса — а это два основных фактора, влияющих
на качество сна. Человек, спавший крепким сном, просыпается гораздо более счастливым,
чем тот, кто не выспался. И хорошо, если букет стоит прямо
на тумбочке у кровати как стимул повышения настроения.
Но,
конечно, для бодрости и ощущения счастья, одних цветов недостаточно.
Исследователи рекомендуют также вести активный образ жизни и употреблять
достаточно овощей и фруктов с высоким содержанием витамина С.
Напомним,
что имбирь признан настоящим лекарственным средством и употреблять его можно в
любом виде. Диетолог Рухута Дивекар настоятельно рекомендует начинать свое утро
именно с этого продукта. Что же в нем особенного?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как встретишь день, так его и
проведешь. Вот почему очень важно начинать утро правильно! Как следует
проводить утро, чтобы сохранить и приумножить красоту, здоровье и бодрость.
Читайте
также, что кишечник — орган пищеварительной системы,
отвечающий за многие функции в организме. И чтобы он работал без сбоев, рацион
необходимо обогащать правильными продуктами. Диетолог Эми Гудсон отметила, что
одним из лучших продуктов для этого органа является овсянка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости