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Как просыпаться счастливым каждое утро: простой способ

Психолог из Гарварда Нэнси Эткофф в ходе исследования выяснила, что наличие цветов в доме благоприятно влияет на настроение человека

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите просыпаться с самого утра в хорошем настроении и чувствовать прилив счастья, психолог из Гарварда Нэнси Эткофф советует выполнять одно несложное действие.

Как просыпаться счастливым каждое утро: простой способ

Как правильно просыпаться по утрам (фото из открытых источников)

Специалист говорит, что наличие цветов в доме положительно сказывается на настроении человека. В ходе исследования она выяснила, что букеты серьезно улучшают настроение с утра и способны смягчить усталость в конце рабочего дня.

Цветы, расставленные по дому, сводят к минимуму чувства тревоги и стресса — а это два основных фактора, влияющих на качество сна. Человек, спавший крепким сном, просыпается гораздо более счастливым, чем тот, кто не выспался. И хорошо, если букет стоит прямо на тумбочке у кровати как стимул повышения настроения.

Но, конечно, для бодрости и ощущения счастья, одних цветов недостаточно. Исследователи рекомендуют также вести активный образ жизни и употреблять достаточно овощей и фруктов с высоким содержанием витамина С.

Напомним, что имбирь признан настоящим лекарственным средством и употреблять его можно в любом виде. Диетолог Рухута Дивекар настоятельно рекомендует начинать свое утро именно с этого продукта. Что же в нем особенного?

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Источник: https://www.today.com/series/one-small-thing/how-wake-good-mood-every-day-t123327
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