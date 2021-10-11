Что есть утром для хорошей работы кишечника

Кишечник — орган пищеварительной системы, отвечающий за многие функции в организме. И чтобы он работал без сбоев, рацион необходимо обогащать правильными продуктами. Диетолог Эми Гудсон отметила, что одним из лучших продуктов для этого органа является овсянка.

Какой продукт помогает работе кишечника (фото из открытых источников)

Специалист рекомендует утром употреблять овсяную кашу, только натуральную, а не "быстрого приготовления". В составе продукта есть много клетчатки, которые действует как пробиотик, помогая поддерживать нормальную микрофлору кишечника. Овсянку можно дополнить орехами и ягодами, которые богаты витаминами и полезными веществами.

Исследователи доказали, что овсяная каша также содержит бета-глюканы, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают предотвращать серьезные заболевания, в том числе и онкологию. Эти вещества увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике, улучшая тем самым работу иммунной системы.

Диетологи также говорят, что овсянка, съеденная на завтрак, помогает снизить у крови уровень сахара, улучшает состояние кожи и волос, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а еще помогает похудеть.

Напомним, "дырявым" кишечником называют повышенную проницаемость стенок органа, при которой в кровь проникают бактерии и частицы переваренной еды. Врач-диетолог Лилия Воронкова на своей странице в Instagram назвала продукты, которые помогают его "исцелить".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нарушить работу кишечника могут определенные продукты. Диетологи назвали, что лучше исключить или ограничить в своем рационе.



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