Какие продукты помогут исцелить «дырявый» кишечник

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Светлана Шкурупий
"Дырявым" кишечником называют повышенную проницаемость стенок органа, при которой в кровь
проникают бактерии и частицы переваренной еды. Врач-диетолог Лилия Воронкова на
своей странице в Instagram назвала
продукты, которые помогают его "исцелить".
Дырявый кишечник / Фото: Peter Dazeley/Getty Images
Костный̆ бульон
В
его составе содержится коллаген и аминокислоты — пролин и глицин, которые могут
исцелить поврежденные стенки кишечника.
Сырые кисломолочные
продукты
Эти
продукты содержат одновременно пробиотики и ферменты, а также короткоцепочечные
жирные кислоты, которые помогают исцелить кишечник. В этот список входит кефир,
йогурт, амасай, шубат, кумус.
Ферментированные
овощи
Содержат
органические кислоты, что балансирует PH кишечника, а также пробиотики для
поддержания флоры. Добавьте в рацион квашеную капустку, кимчи и квас.
Продукты,
содержащие омега 3 ненасыщенные жирные кислоты
Говядина
"травяного" откорма содержит большое количества омега-3 жиров, а также дикая
рыба, например, лосось (однако в некоторых случаях (при аллергических
заболеваниях) красная рыба может быть противопоказана).
Животные жиры
Добавьте в меню также гусиный̆ и утиный̆ жиры. В их составе много витаминов и полезных веществ, которые благоприятно действуют на кишечник.
Напомним,
что специалисты назвали
группу продуктов, которые способствуют правильной работе кишечника. Что вошло в
этот список, узнайте в нашем материале.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что новое исследование, опубликованное в
журнале Nature, показало, что биологические часы человека влияют на группу
иммунных клеток, которые дают заряд для работы всего кишечника.
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