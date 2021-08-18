Какие продукты помогут исцелить «дырявый» кишечник

"Дырявым" кишечником называют повышенную проницаемость стенок органа, при которой в кровь проникают бактерии и частицы переваренной еды. Врач-диетолог Лилия Воронкова на своей странице в Instagram назвала продукты, которые помогают его "исцелить".

Дырявый кишечник / Фото: Peter Dazeley/Getty Images

Костный̆ бульон

В его составе содержится коллаген и аминокислоты — пролин и глицин, которые могут исцелить поврежденные стенки кишечника.

Сырые кисломолочные продукты

Эти продукты содержат одновременно пробиотики и ферменты, а также короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают исцелить кишечник. В этот список входит кефир, йогурт, амасай, шубат, кумус.

Ферментированные овощи

Содержат органические кислоты, что балансирует PH кишечника, а также пробиотики для поддержания флоры. Добавьте в рацион квашеную капустку, кимчи и квас.

Продукты, содержащие омега 3 ненасыщенные жирные кислоты

Говядина "травяного" откорма содержит большое количества омега-3 жиров, а также дикая рыба, например, лосось (однако в некоторых случаях (при аллергических заболеваниях) красная рыба может быть противопоказана).

Животные жиры

Добавьте в меню также гусиный̆ и утиный̆ жиры. В их составе много витаминов и полезных веществ, которые благоприятно действуют на кишечник.





Напомним, что специалисты назвали группу продуктов, которые способствуют правильной работе кишечника. Что вошло в этот список, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что биологические часы человека влияют на группу иммунных клеток, которые дают заряд для работы всего кишечника.

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