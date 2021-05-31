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Что нельзя есть при проблемах с кишечником

Эксперты перечислили продукты, которые необходимо исключить из рациона, чтобы наладить работу кишечника

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Кишечник — один из самых важных органов в нашем теле, ведь от него на 80% зависит иммунная система. Если хотите наладить его работу эксперты советуют исключить из рациона следующие продукты:

Что нельзя есть при проблемах с кишечником

что нельзя есть при проблемах с кишечником (фото из открытых источников)

Бобовые культуры (фасоль, горох)

Эти продукты вызывают повышенное брожение и избыточное газообразование в кишечнике, а это нарушает всасывание полезных веществ из пищи. Для уменьшения вредных свойств перед приготовлением лучше замачивать бобы на несколько часов.

Консерванты, подсластители, ароматизаторы

Эти компоненты в больших количествах содержатся в сладких газированных напитках, кондитерских изделиях, полуфабрикатах. Они раздражают слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и нарушают всасывание ценных питательных веществ.

Жареное жирное мясо

При его приготовлении образуются канцерогены, которые повышают риск развития злокачественных опухолей. Жирные сорта мяса (свинина, баранина, говядина) долго перевариваются. Это негативно отражается на слизистой оболочке кишечника и приводит к воспалительным процессам и патологическим уплотнениям в тканях.

Крепкий алкоголь

Напитки с высоким содержанием спирта разрушают эпителиальные клетки слизистых оболочек. Они нарушают усвоение кишечником белка, витаминов, других полезных веществ и микроэлементов. Чем крепче алкоголь, тем сильнее его негативное воздействие на кишечник.

Сахар

Сахар в большом количестве угнетает бактерии, способствующие обмену веществ, а также блокирует рост полезных бактерий. Это приводит к ухудшению состояние микрофлоры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пить перед сном, чтобы улучшить работу кишечника.


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