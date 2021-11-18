Имбирь признан настоящим лекарственным средством и употреблять его можно в любом виде. Диетолог Рухута Дивекар настоятельно рекомендует начинать свое утро именно с этого продукта. Что же в нем особенного?

Почему свое утро полезно начинать с имбиря (фото из открытых источников)

Прежде всего, имбирь известен своей пользой для пищеварения. Если вы страдаете хроническим несварением желудка, он может стать вашей "палочкой-выручалочкой". Продукт избавляет от боли, снимает "тяжесть" и дискомфорт, особенно, когда ваш ужин состоял из жирной пищи.

Кроме того, имбирь – это популярное средство от простуды и кашля. Все благодаря соединению под названием гингерол, который имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Если вы хотите избавиться от кашля, простуды или боли в горле, тогда чай из имбиря утром будет вам очень полезен.

Диетолог также говорит, что имбирь нужно употреблять людям, страдающим остеоартритом — состоянием, характеризующимся болью и скованностью в суставах. Продукт помогает облегчить симптомы за счет своих противовоспалительных свойств.

Кроме того, чай из имбиря помогает снять менструальную боль. При сильном дискомфорте можно выпить несколько чашек имбирного напитка.

К слову, имбирь богат на витамины С, В1, В2, а также на кальций, калий, марганец, фосфор и другие микроэлементы, которые положительно действуют на организм и защищают нашу иммунную систему.

Напомним, эксперты рассказали о пользе имбиря и назвали причины, по которым его рекомендуется есть каждый день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для укрепления иммунитета во время холодов стоит обратить внимание на такой полезный продукт как имбирь. Его корень часто используют в медицине для лечения различных заболеваний.

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