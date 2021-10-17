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Что будет с организмом, если есть имбирь каждый день

Эксперты рассказали о пользе имбиря и назвали причины, по которым его рекомендуется есть каждый день

сегодня, 21:20 comments1800
Автор:

Светлана Шкурупий

Имбирь — удивительный продукт, который обладает рядом полезных свойств, поэтому эксперты рекомендуют употреблять его каждый день. Имбирь можно добавлять в чай или обычную воду, а также выпечку. Что же в нем особенного?

Что будет с организмом, если есть имбирь каждый день

Почему стоит каждый день есть имбирь (фото из открытых источников)

Очищение крови

В составе имбиря есть гингерол — растительное вещество, которое отвечает за большую часть лечебных свойств продукта. Оно улучшает кровообращение, помогает нормализовать давление и уровень сахара. Поэтому, ежедневное употребление имбиря снижает количество "плохого" холестерина, предотвращая проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

Повышение умственной активности

С помощью имбиря также можно улучшить свою когнитивные функции, в частности память и внимание. Этот продукт помогает преодолеть стрессовые ситуации, восстановить силы и повысить общий тонус организма. 

Сильное антибактериальное действие

Имбирь является природным антибиотиком, потому что обладает сильным антисептическим и противовоспалительным действием. Продукт помогает укрепить иммунную систему, останавливая развитие вредных микроорганизмов. 

Борец с простудой

Имбирь богат на витамин С, который необходим организму для укрепления защитных функций. Он помогает бороться с простудными заболеваниями, облегчая симптомы. Добавив продукт в свой рацион, вы сможете предотвратить недуг.  

Естественное похудение

С помощью имбиря можно избавиться от лишних килограмм. Продукт регулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ, способствуя быстрому расщеплению жировых отложений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить овощной суп с имбирем.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/25330-shest-prichin-est-imbir-kazhdyj-den
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