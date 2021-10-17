Что будет с организмом, если есть имбирь каждый день

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Светлана Шкурупий
Имбирь — удивительный продукт, который обладает рядом полезных свойств, поэтому эксперты рекомендуют употреблять его каждый день. Имбирь можно добавлять в чай или обычную воду, а также выпечку. Что же в нем особенного?
Почему стоит каждый день есть имбирь (фото из открытых источников)
Очищение крови
В составе имбиря есть гингерол — растительное вещество, которое отвечает за большую часть лечебных свойств продукта. Оно улучшает кровообращение, помогает нормализовать давление и уровень сахара. Поэтому, ежедневное употребление имбиря снижает количество "плохого" холестерина, предотвращая проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Повышение умственной активности
С помощью имбиря также можно улучшить свою когнитивные функции, в частности память и внимание. Этот продукт помогает преодолеть стрессовые ситуации, восстановить силы и повысить общий тонус организма.
Сильное антибактериальное действие
Имбирь является природным антибиотиком, потому что обладает сильным антисептическим и противовоспалительным действием. Продукт помогает укрепить иммунную систему, останавливая развитие вредных микроорганизмов.
Борец с простудой
Имбирь богат на витамин С, который необходим организму для укрепления защитных функций. Он помогает бороться с простудными заболеваниями, облегчая симптомы. Добавив продукт в свой рацион, вы сможете предотвратить недуг.
Естественное похудение
С помощью имбиря можно избавиться от лишних килограмм. Продукт регулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ, способствуя быстрому расщеплению жировых отложений.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить овощной суп с имбирем.
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