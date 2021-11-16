Три шага, чтобы сделать каждое утро добрым

Как встретишь день, так его и проведешь. Вот почему очень важно начинать утро правильно! Как следует проводить утро, чтобы сохранить и приумножить красоту, здоровье и бодрость, пишет lifehacker.

Девушка (фото из открытых источников)

Стакан теплой воды

Лучший способ очистить свой организм и запустить метаболизм с утра – выпить стакан теплой воды. В сети часто советуют выпивать воду с лимоном, но все же это не самая лучшая идея. Не забывайте, лимонная кислота на голодный желудок – путь к гастриту.

Минимум принятия решений

Чтобы более продуктивно провести свое утро, подумайте, какие решения вы сможете ежедневно принимать автоматически. Вот несколько простых действий, которые вам помогут: выбрать наряды перед сном, есть на завтрак одно и то же, встать раньше, чтобы избежать пробок.

Приятные дела на утро

Подумайте, какие дела заряжают вас энергией. К примеру, вы любите читать, но не находите на это времени в течение дня. Или вы давно хотели делать по утрам в душе сухой массаж, а не выбегать из ванной через пять минут. Научиться лицу гимнастики. Медитировать.

Напомним, кишечник — орган пищеварительной системы, отвечающий за многие функции в организме. И чтобы он работал без сбоев, рацион необходимо обогащать правильными продуктами. Диетолог Эми Гудсон отметила, что одним из лучших продуктов для этого органа является овсянка. Специалист рекомендует утром употреблять овсяную кашу, только натуральную, а не "быстрого приготовления". В составе продукта есть много клетчатки, которые действует как пробиотик, помогая поддерживать нормальную микрофлору кишечника. Овсянку можно дополнить орехами и ягодами, которые богаты витаминами и полезными веществами. Исследователи доказали, что овсяная каша также содержит бета-глюканы, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают предотвращать серьезные заболевания, в том числе и онкологию. Эти вещества увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике, улучшая тем самым работу иммунной системы.

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