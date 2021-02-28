Как продлить жизнь на три года: назван доступный способ

Одним из факторов, влияющим на продолжительность жизни человека является физическая активность. Ученые из Гарвардского университета в ходе исследования выяснили, что, занимаясь физическими упражнениями по 15 минут в день можно продлить жизнь на три года.

как продлить жизнь на три года / фото: magentafp

Специалисты доказали, что активный образ жизни способен замедлить процессы старения организма. Достаточно лишь 15 минут в день заниматься физической активностью (бег, быстрая ходьба, танцы, плавание, езда на велосипеде, отжимания, подъем по лестнице, игра в теннис или даже работа с газонокосилкой и мойка машины).

Свои выводы ученые сделали исходя из результатов исследования, которое длилось 8 лет. Они показали, что физическая активность способна на 14% снизить смертность от всех причин.

Кардиолог Дэниел Форман отметил, что ежедневная активность существенно снижает риск возникновения инфаркта, сердечной недостаточности и других проблем. По его словам, человек не только чувствует себя лучше, но и лучше функционирует.

Результаты исследования, в которых говорится, что физические упражнения продлевают жизнь на три года, подтвердил и доктор Дэвид Хупин. Вместе с группой экспертов он выяснил, что 15 минут спорта в день действительно улучшают здоровье, снижая рис появления многих заболеваний.

Напомним, геронтолог Владимир Хавинсон рассказал, что многих интересует вопрос, как можно продлить молодость. На самом деле все просто, если соблюдать четыре важных правила.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи назвали занятие, которое способно продлить вашу жизнь на восемь лет.

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