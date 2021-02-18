Как продлить молодость: перечислены четыре способа

Пожалуй, всех интересует вопрос, как можно сохранить молодость. На самом деле, все просто, важно лишь правильно следить за своим организмом. Геронтолог Владимир Хавинсон назвал четыре простых способа, которые в этом помогут.

что нужно для продления молодости (фото из открытых источников)

По словам специалисты, все зависит не только от внешних факторов, но и от собственных решений. Если хотите продлить молодость и увеличить продолжительность жизни тогда стоит ограничить в рационе жирную и калорийную пищу, уделять больше время физической активности, отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Все довольно просто, но многие люди почему-то игнорирует эти правила.

Геронтолог отметил, что важную роль играет правильное питание, поэтому откажитесь от вредных продуктов и обогащайте организм витаминами, которых много в овощах и фруктах. Также исключите никотин и спиртные напитки. При чем, последний пункт особенно важен для тех, кто правда хочет сохранить свою молодость.

По словам Владимира Хавинсона, частое употребление алкоголя вредит организму и способствует преждевременному старению. Алкоголь действует на наши органы как яд. В маленьких дозах с ними еще можно справиться, а вот в больших — уже проблематично.

Напомним, что американский специалист Фрэнк Липман рассказал, какие простые правила помогут укрепить организм и тем самым увеличить продолжительность жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики определили продукт, который продлевает молодость. Оказалось, что это базилик — не только популярная приправа к блюдам, но и лекарственное растение, обладающее полезными для здоровья свойствами.

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