Как продлить молодость: перечислены четыре способа

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Светлана Шкурупий
Пожалуй, всех интересует вопрос, как можно сохранить молодость. На самом деле, все просто, важно лишь правильно следить за своим организмом. Геронтолог Владимир Хавинсон назвал четыре простых способа, которые в этом помогут.
что нужно для продления молодости (фото из открытых источников)
По словам специалисты, все зависит не только от внешних факторов, но и от собственных решений. Если хотите продлить молодость и увеличить продолжительность жизни тогда стоит ограничить в рационе жирную и калорийную пищу, уделять больше время физической активности, отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Все довольно просто, но многие люди почему-то игнорирует эти правила.
Геронтолог отметил, что важную роль играет правильное питание, поэтому откажитесь от вредных продуктов и обогащайте организм витаминами, которых много в овощах и фруктах. Также исключите никотин и спиртные напитки. При чем, последний пункт особенно важен для тех, кто правда хочет сохранить свою молодость.
По словам Владимира Хавинсона, частое употребление алкоголя вредит организму и способствует преждевременному старению. Алкоголь действует на наши органы как яд. В маленьких дозах с ними еще можно справиться, а вот в больших — уже проблематично.
Напомним, что американский специалист Фрэнк Липман рассказал, какие простые правила помогут укрепить организм и тем самым увеличить продолжительность жизни.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики определили продукт, который продлевает молодость. Оказалось, что это базилик — не только популярная приправа к блюдам, но и лекарственное растение, обладающее полезными для здоровья свойствами.
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