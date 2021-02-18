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Как продлить молодость: перечислены четыре способа

Эти способы помогут улучшить состояние здоровья

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, всех интересует вопрос, как можно сохранить молодость. На самом деле, все просто, важно лишь правильно следить за своим организмом. Геронтолог Владимир Хавинсон назвал четыре простых способа, которые в этом помогут.

Как продлить молодость: перечислены четыре способа

что нужно для продления молодости (фото из открытых источников)

По словам специалисты, все зависит не только от внешних факторов, но и от собственных решений. Если хотите продлить молодость и увеличить продолжительность жизни тогда стоит ограничить в рационе жирную и калорийную пищу, уделять больше время физической активности, отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Все довольно просто, но многие люди почему-то игнорирует эти правила.

Геронтолог отметил, что важную роль играет правильное питание, поэтому откажитесь от вредных продуктов и обогащайте организм витаминами, которых много в овощах и фруктах. Также исключите никотин и спиртные напитки. При чем, последний пункт особенно важен для тех, кто правда хочет сохранить свою молодость. 

По словам Владимира Хавинсона, частое употребление алкоголя вредит организму и способствует преждевременному старению. Алкоголь действует на наши органы как яд. В маленьких дозах с ними еще можно справиться, а вот в больших — уже проблематично.

Напомним, что американский специалист Фрэнк Липман рассказал, какие простые правила помогут укрепить организм и тем самым увеличить продолжительность жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики определили продукт, который продлевает молодость. Оказалось, что это базилик — не только популярная приправа к блюдам, но и лекарственное растение, обладающее полезными для здоровья свойствами. 


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20210218/molodost-1597801605.html
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