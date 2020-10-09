Эксперты назвали занятие, которое продлит вашу жизнь на 8 лет

Исследователи из Национальной академии общества старения выяснили, что люди, которые столкнулись с диабетом 2-го типа, имеют гораздо меньшую продолжительность жизни независимо от своего возраста. Об этом пишет издание glavred.

Занятие, которое продлит вашу жизнь на 8 лет. Фото: pixabay

Доктор Грег О'Нил рассказывает, что диабет может забрать у человека приблизительно 8,5 лет жизни. Команда ученых провела детальный анализ, который показал, что к 2034 году 44,1 миллиона людей столкнуться с этой проблемой. Стоит отметить, что это заболевание 4-я по значимости причина смерти людей в возрасте от 45 до 64.

Дабы избежать таких последствий, Грег О'Нил рекомендует найти время для одного полезного занятия – езды на велосипеде. Он уверен в том, что такая физическая нагрузка позволит вашему организму оставаться здоровым, не требуя при этом слишком много времени. Доктор также процитировал работу Мартина Расмуссена. В ней говорится, что люди, которые регулярно катаются на велосипеде, имеют гораздо меньше шансов заболеть диабетом. Семь часов езды в неделю будет достаточно для поддержания здорового образа жизни, уверены специалисты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученым удалось выяснить, в каком возрасте люди становятся самыми уязвимыми.



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