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Ученым удалось выяснить, в каком возрасте люди становятся самыми уязвимыми

В зрелом возрасте многие начинают понимать, что вскоре все закончится, поэтому стараются успеть гораздо больше

сегодня, 14:40
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Национального бюро экономических исследований в США вместе с работниками Дармутского колледжа решили выяснить, в каком возрасте человек становится максимально уязвимым, если таков вообще есть. Как оказалось, самыми "беззащитными" люди становятся в возрасте от 43 до 50 лет, передает издание lenta.

Ученым удалось выяснить, в каком возрасте люди становятся самыми уязвимыми

В каком возрасте люди становятся самыми уязвимыми. Фото: pixabay

Результаты проведенного социального опроса были именно такими, потому что это возраст, когда человек начинает осознанно думать о своей жизни и прожитых годах, уверены ученые. 

Одна из авторов этого эксперимента Сиваджанани Сивараджа рассказывает, что в молодости люди совершенно по-другому воспринимают эту жизнь: им кажется, что они будут жить вечно. А вот после 40 прожитых лет человек иначе начинает смотреть на обычные вещи: он понимает, что всему приходит конец, поэтому хочет успеть как можно больше. 

Из этого следует вывод: жители относительно развитых стран начинают впадать в уныние в возрасте 47 лет. Те, кто живет в более развитой стране, ощущают свою уязвимость в 48 лет и 2 месяца. А люди из наименее развитых государств раньше всех узнают, что такое уязвимость – в 43 года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые выяснили, сколько человек должен спать в зависимости от возраста.


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