Ученым удалось выяснить, в каком возрасте люди становятся самыми уязвимыми

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Любовь Блажко
Специалисты из Национального бюро экономических исследований в США вместе с работниками Дармутского колледжа решили выяснить, в каком возрасте человек становится максимально уязвимым, если таков вообще есть. Как оказалось, самыми "беззащитными" люди становятся в возрасте от 43 до 50 лет, передает издание lenta.
В каком возрасте люди становятся самыми уязвимыми. Фото: pixabay
Результаты проведенного социального опроса были именно такими, потому что это возраст, когда человек начинает осознанно думать о своей жизни и прожитых годах, уверены ученые.
Одна из авторов этого эксперимента Сиваджанани Сивараджа рассказывает, что в молодости люди совершенно по-другому воспринимают эту жизнь: им кажется, что они будут жить вечно. А вот после 40 прожитых лет человек иначе начинает смотреть на обычные вещи: он понимает, что всему приходит конец, поэтому хочет успеть как можно больше.
Из этого следует вывод: жители относительно развитых стран начинают впадать в уныние в возрасте 47 лет. Те, кто живет в более развитой стране, ощущают свою уязвимость в 48 лет и 2 месяца. А люди из наименее развитых государств раньше всех узнают, что такое уязвимость – в 43 года.
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