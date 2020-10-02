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Новое открытие: ученые выяснили, сколько человек должен спать в зависимости от возраста

Результаты нового исследования могут вас удивить

сегодня, 15:09
Автор:

Любовь Блажко

Ученые не останавливаются в изучении человеческого организма, поэтому недавно они сделали очередное сенсационное открытие. Оказывается, что для каждого возраста есть необходимое количество часов сна, за которые организм полностью восстанавливается. Об этом пишет издание lux.

Новое открытие: ученые выяснили, сколько человек должен спать в зависимости от возраста

Ученые выяснили, сколько человек должен спать в зависимости от возраста. Фото: pixabay

Специалисты заявили, что младенцы должны спать не менее 15-ти часов в сутки – это позволит им правильно развиваться и расти. А если же сна будет недостаточно, то это может обернуться нарушением активности и внимания.

А вот людям в возрасте от 26 лет до 64 необходимо отдыхать не менее 7-9 часов. Потому как дефицит сна может привести к повышенному артериальному давлению и болезням сердца. Но и перебарщивать тоже не стоит: мера хороша абсолютно во всем. 

Что касается старшей категории людей (65+), то, казалось бы, им то уж точно можно отдыхать и расслабиться. Но в таком возрасте спать нужно не больше 8-ми часов. В обратном случае, появляется риск развития диабета или деменции, говорит одна из авторов исследования доктор Лаура Стивенс. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько спят богатые и бедные люди: научный эксперимент.


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