Сколько спят богатые и бедные люди: научный эксперимент

Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США решили узнать, сколько спят представители разных профессий, и как это влияет на их доход. Об этом пишет издание nv.

Сколько спят богатые и бедные люди. Фото: unsplash

Ученые провели специальный опрос, в котором приняли участие более 140 тысяч людей. Они выяснили, что 55 процентов населения, которые имеют скромный достаток, спят по 7-8 часов в сутки. А люди, у которых хорошее материальное состояние, могут позволить себе поспать еще дольше.

Исследователи объясняют такую закономерность тем, что люди со средним достатком вынуждены работать больше, может даже не на одной работе. А у состоятельного человека есть возможность поручить другим людям выполнение домашних дел или повседневных задач. Также они отмечают, что люди с высоким достатком качественнее отдыхают еще и потому, что у них комфортное спальное место и тихий спальный район.

Специалисты говорят о том, что организму нужно давать необходимое количество отдыха. Потому что дефицит сна никак нельзя компенсировать отдыхом на выходных.

А постоянный недосып может стать причиной таких заболеваний, как ожирение, диабет, депрессия и болезни сердца. Каким бы активным и плотным не был рабочий график, ученые рекомендуют отдыхать правильно и качественно: не пользоваться смартфоном перед сном, гулять на свежем воздухе, делать легкую разминку и даже медитировать перед тем, как ложиться в кровать.

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