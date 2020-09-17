Врач назвал болезни, которые грозят трудоголикам

В погоне за профессиональным успехом, многие люди забывают о своем здоровье, ставя работу на первое место. Но такие действия могут привести к развитию многих заболеваний. Об этом рассказал врач-кардиолог Валентин Мамонтов, передает издание 7mednews.

Специалист, на основе многих исследований, заявил, что у трудоголиков с возрастом появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой, в частности повышается риск инфаркта, инсульта, гипертонии и аритмии. Помимо этого, постоянные мысли о работе, загруженный график, постоянные переработки серьезно "подрывают" нервную систему, в результате чего появлятся психологические проблемы (нервные срывы, панические атаки, стрессы).

Врач изучил результаты МРТ головного мозга некоторых пациентов и заявил, что у трудоголиков уменьшается количество серого вещества в гиппокампе. Помимо этого, у людей, которые очень много работают и мало отдыхают, повышается риск развития сахарного диабета второго типа и ожирения.

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