Какие опасности несет длительный отказ от отпуска

Некоторые люди отказываются от ежегодного отпуска, чтобы побольше заработать, не понимая, насколько отдых важен для нашего здоровья. И в первую очередь, для психического состояния. Клинический психолог Варвара Зародина изданию радио Sputnik рассказала, чем чревато длительное отсутствие отпуска.

По словам специалиста, людям необходимо периодически менять обстановку, потому что монотонность и однообразность вредят нервной системе, приводя к ее деградации. В первую очередь, происходит эмоциональное выгорание, человек становится раздраженным, тревожным, а это все сказывается на иммунной системе. Жизнь перестает устраивать, а вечные проблемы на работе или в личной жизни заставляют человека срываться на близких людях. При таком раскладе, могут возникнуть и депрессивные расстройства.

Психолог отметила, что отпуск помогает человеку восстановить психическое здоровье, потому что смена обстановки приводит к эмоциональному подъему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасный отдых в условиях пандемии коронавируса.

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