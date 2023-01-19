Как побороть сонливость: эффективные методы

Люди часто могут испытывать приступы внезапной сонливости, однако не всегда есть возможность лечь спать по первому зову организма. Именно поэтому следует знать об эффективных метода избавления от этого состояния и применять их в случае необходимости.

Как побороть сонливость/ Иллюстрационное фото

Следует понимать, что основная причина сонливости — это общее переутомление организма или затянувшийся синдром хронической усталости.

Причины сонливости:

- переутомление

- нарушение режима дне

- хронический стресс

- дефицит витаминов

- злоупотребление спиртными напитками

- кислородное голодание

- проблемы со здоровьем

- синдром хронической усталости

- постоянный недосып и ночной образ жизни

Эффективные способы побороть сонливость

Короткий сон. Для того чтобы подзарядиться, достаточно прилечь поспать на 10-15 минут. Микро-сон, как его называют ученые, способен перезагрузить организм и активизировать его работу.

Упражнение вдох-выдох. Нужно вдыхать и выдыхать носом и при этом работать животом, постепенно ускоряясь.

Выход из зоны комфорта. Сядьте на на жесткий, неудобный стул, откройте окна, включите странную музыку. Таким образом вы организуете " стресс" своему организму и поможете ему взбодриться.



Контрастный душ. Если нет времени на это, тогда просто умойтесь холодной водой и протрите шею, руки и сгибы локтей. На ладонях находятся тысячи нервных окончаний. Воздействие холода даст сигнал мозгу, и тот активирует работу.

Выход на яркий солнечный свет. Таким образом вы "блокируете" выработку гормона сна.

Интенсивное движение. Физическая активность в быстром темпе способствует циркуляции крови в организме. Кислород начнет быстро поступать в клетки, активизируя их работу. Помогут отжимания, приседания, танцы.



Выпейте кофе или съешьте кусочек черного шоколада. Это должен быть молотый натуральный кофе высокого качества. Важно: при заболеваниях сердца такой способ взбодриться не подходит. Также можно пить ромашковый или зеленый чай. Горький шоколад необходимо рассасывать как карамель. За время такой трапезы, вы сами не заметите, как почувствуете себя бодро.

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