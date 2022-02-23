Как по цвету ладоней определить проблемы с печенью

Проблемы с печенью могут даже появиться у людей, которые не пьют алкоголь, потому что сбой в работе органа может быть спровоцирован другими факторами. Одной из самых распространенных патологий является жировая болезнь.

Как определить проблемы с печенью (фото из открытых источников)

Специалисты из Соединенных Штатов заявили, что печень хоть и маленький, но важный орган, поэтому нужно вовремя реагировать на его заболевания. Чаще всего они проявляются болевыми ощущениями в области печени, тошнотой и желтушностью кожи, но распознать проблемы можно и по другому признаку.

Эксперты говорят, что достаточно посмотреть на свои руки. Если у пациента есть заболевания печени, то в нижней части ладони (чаще всего), под большим пальцем могут появиться красные пятна. Если на них надавить, то покраснение исчезнет, но вскоре снова появится.

Медики говорят, что при обнаружении таких пьянен, нужно обратиться к специалисту и сдать необходимые анализы, чтобы предотвратить воспалительный процесс и быстро восстановить работу органа.

Важно: материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Напомним, некоторые лекарства могут хорошо влиять на один орган, но при этом "ударить" по другим. Эксперты рассказали, какими препаратами не стоит увлекаться, если не хотите навредить своей печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что печень — важный орган в нашем организме, который служит природным фильтром. Но ее тоже нужно периодически очищать от шлаков, токсинов и других веществ, и помогут в этом определенные продукты.

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