Врачи рассказали, какие лекарства опаснее всего для печени

При проблемах со здоровьем мы обращаемся к врачу, который назначает нам специальные препараты для облегчения состояния. Однако, стоит внимательно изучать инструкцию лекарств. Некоторые из них могут хорошо влиять на один орган, но при этом "ударить" по другим. Эксперты рассказали, какими препаратами не стоит увлекаться, если не хотите навредить печени.

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Гормональные препараты

Препараты, которые назначаются для нормализации гормонального фона, могут нарушить работу печени. Этот орган хоть и не синтезирует гормоны, но является регулятором их количества в организме. Длительный прием гормональных средств способен вызвать проблемы с печенью, особенно, если у человека и так с ней не все в полном порядке.

Обезболивающие препараты

При покупке обезболивающих средств внимательно читайте инструкцию и состав препарата. Дело в том, что таблетки, содержащие парацетамол, могут навредить печени и вызвать ее недостаточность, особенно, если пациент начинает принимать их каждый день.

Антибиотики

Это сильно действующие препараты, которые может назначить только врач. Но многие люди, к сожалению, принимают их без рекомендаций специалиста, при чем даже при обыкновенной простуде. А неправильный прием антибиотиков может повредить работу печени, которая перерабатывает активные вещества, входящие в их состав.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фрукты могут плохо влиять на печень.

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