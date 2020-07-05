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Меню для печени: какие продукты стоит добавить в рацион

Эти продукты очищают организм от токсинов

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Меню для печени: какие продукты стоит добавить в рацион

pinterest.com

Печень - важный орган в нашем организме, который служит природным фильтром. От ее работы зависит множество процессов, поэтому печень нужно беречь. Очистить ее от шлаков, токсинов и других веществ, а также нормализовать работу органа помогают определенные продукты питания. Об этом сообщает издание "Страна здоровья".

Диетолог Оксана Скиталинская советует добавлять в свой рацион побольше зеленых овощей: все виды капусты, руколу, редьку, спаржу и другие продукты. Они стимулируют работу печени, выводя из нее токсины и вредные вещества. Эти продукты повышают ресурс здоровья, а также позволяют всем другим клеткам работать в спокойном режиме, а не на грани истощения.

Эксперт добавила, что полезны для печени также ягоды, потому что они содержат много витаминов и уникальных веществ - полифенолов, которые замедляют процессы старения организма и защищают его от серьезных болезней. 

Помимо этого, чтобы организм работал, как часы важно придерживаться правильного режима питания. Откажитесь от приема пищи перед сном, тогда ваш ночной отдых пройдет легко и спокойно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что печень переполнена токсинами.


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