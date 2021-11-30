Как остановить изжогу ночью: врач назвала 4 способа

Изжога — неприятный симптом, который чаще всего возникает после приема пищи. Значительный дискомфорт может длиться часами, поэтому нужно знать способы, которые помогут быстро и эффективно устранить проблему.

Изжога (фото из открытых источников)

Профессор медицины в Университете Эмори (США) Луиза Чанг, в первую очередь, советует отказаться от позднего приема пищи. Она отметила, что кислотный рефлюкс развивается, когда желудочная кислота попадает в трубку, соединяющую орган со ртом. Поздний прием пищи требует, чтобы желудок продолжал переваривание перед сном, что может усугубить ГЭРБ. Так что постарайтесь не есть за 2-3 часа до сна.

Кроме этого, избегайте продуктов-триггеров. В этот список входят алкогольные напитки, кофе, цитрусовые, мята, жареные продукты.

"Потушить" изжогу также можно с помощью лекарственных средств. Например, традиционные антациды, нейтрализующие кислоты в желудке. Блокаторы Н2-рецепторов (или ингибиторы протонной помпы) блокируют или снижают выработку кислоты в желудке. Однако их можно применять, только после консультации с врачом.

Специалист подчеркнула, что нужно отказаться также от слишком облегающей одежды, потому что она передавливает внутренние органы, что приводит к забрасыванию кислоты в пищевод.

Напомним, какие народные средства помогут в борьбе с изжогой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди в состоянии стресса начинают есть, и чаще всего вредную пищу, которая потом негативно отражается и на фигуре, и на здоровье. Эксперты назвали продукты, которые могут снизить стресс и не навредить организму. Что входит в этот список?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!