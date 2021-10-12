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Какими продуктами лучше всего «заедать» стресс

Эксперты рассказали, какими продуктами лучше всего заедать стресс или тревожность, чтобы принести здоровью минимум вреда

сегодня, 16:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди в состоянии стресса начинают есть, и чаще всего вредную пищу, которая потом негативно отражается и на фигуре, и на здоровье. Эксперты назвали продукты, которые могут снизить стресс и не навредить организму. Что входит в этот список?

Какими продуктами лучше всего «заедать» стресс

Чем можно заедать стресс (фото из открытых источников)

Апельсины, грейпфруты и клубника

В составе этих фруктов есть много витамина С, который помогает снизить выработку гормона стресса в организме и в добавок укрепить иммунную систему. Результаты одного исследования показали, что люди с повышенным уровнем кортизола возвращались к норме быстрее, когда употребляли именно этот витамин. 

Шпинат

Это растение, которое можно добавлять в различные блюда, богато на магний, а его недостаток способен вызывать головную боль и усталость, усугубляя стрессовое состояние. Если шпинат вам не по вкусу, тогда можно использовать другие листовые овощи, в них также много этого микроэлемента.

Жирная рыба

Обогащайте рацион жирными сортами рыбы, потому что в них много омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают скачки кортизола и сокращают риск сердечных заболеваний, депрессий и ПМС. 

Орехи

Этот продукт является хорошим источником полезных жиров и цинка. Эксперты говорят, что регулярное употребление фисташек/грецких орехов или миндаля помогает нормализовать работу нервной системы и предотвратить депрессию или нервное напряжение. 

Авокадо

В составе этого экзотического плода также есть много витаминов и полезных веществ, которые нужны организму для правильного функционирования. С помощью авокадо можно снизить уровень стресс и тревожности, а также улучшить концентрацию внимания и настроение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранять спокойствие, когда ситуация выходит из-под контроля.


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Источник: https://www.championat.com/lifestyle/article-4182297-chto-nuzhno-est-vo-vremja-stressa-chem-pravilno-zaedat-perezhivanija-mnenie-nutriciologa.html
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