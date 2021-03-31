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Как избавиться от изжоги: список народных средств

Чаще всего изжога возникает после приема пищи

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, каждый хоть раз в жизни сталкивался с таким дискомфортным и неприятным ощущением как изжога. Но не всегда под рукой можно найти необходимые лекарства, чтобы ее "потушить". В таких случаях вам могут помочь народные средства.

Как избавиться от изжоги: список народных средств

Как избавиться от изжоги (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что чаще всего изжога возникает спустя 15-30 минут после приема пищи, из-за большой выработки желудочного сока, при этом кислота попадает напрямую в пищевод и раздражает слизистую. Какие же домашние методы помогут решить проблему?

Вода

При ощущении дискомфорта выпейте теплую воды, небольшими глотками. Она благоприятно действует на слизистую.

Сода

Растворите примерно 1 ч. ложку в 300 мл теплой воды и выпейте. Сода может нейтрализовать кислоту. Этот способ работает быстро, но действие соды надолго не сохраняется — при сильном дискомфорте может не помочь.

Активированный уголь

Средство, разрешенное даже для беременных. Уголь впитывает излишки кислоты и выводит их. Достаточно всего 3-4 таблетки. Можно запить водой или растворить в ней.

Яблочный уксус

Его обязательно нужно растворить в воде (1 ч. ложку на половину стакана). Пить нужно перед едой. Уксус помогает при легких формах изжоги, которые не вызваны болезнями кишечника.

Рисовый отвар

Он обволакивает желудок и мягко снимает жжение. Лучше, чтобы до приема отвар постоял в тепле пару часов — такой полезнее.

Яичная скорлупа

Ее нужно растереть в порошок и принимать трижды в день по 0,5 ч. ложки.

Варенье из калины

Пара ложек вкусного варенья из калины поможет снизить симптомы.

Напомним, эксперты назвали 10 продуктов, которые провоцируют изжогу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасна изжога и как правильно ее "потушить".


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Источник: https://lisa.ru/zdorovye/684892-lechenie-izzhogi-narodnymi-sredstvami-10-prostyh-i-bezopasnyh-receptov/#%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%
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