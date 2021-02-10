10 продуктов, провоцирующих изжогу

Ощущения жжения в горле или груди, которое более привычно нам под названием "изжога", известно, наверное, едва ли не каждому. Подобные неприятные ощущения возникают из-за повышенной кислотности в желудке, из-за чего частички пищи из него могут попадать в пищевод. Обычно изжога не длится слишком много, а те, кто подвержен ей, уже изучили, какими способами от неё можно избавиться. Одновременно с этим можно попробовать её не провоцировать. Подсказку о десяти продуктах, вызывающих изжогу, подкинуло издание Fresh.

Изжогу могут вызывать многие продукты. Фото: Телеканал Доктор

1. Чеснок и лук

Эти два овоща весьма сильно стимулируют выработку желудочного сока. Из-за его повышенной концентрации и большого количества организм может начать чувствовать изжогу — раздражается пищевод.

2. Цитрусовые

Уровень кислотности в желудке весьма зависим от витамина С, которым богаты апельсины, мандарины и остальные цитрусовые. Остерегайтесь есть эти фрукты на пустой желудок. Не стоит и пить натощак апельсиновый сок.

3. Колбаса и консервация

Любые копченные продукты являются весьма тяжелыми для нашего желудка и кишечника. Разумеется, организм вырабатывает больше желудочного сока, чтобы справиться с усвоением пищи. Как результат, может появиться изжога. Консервированные овощи также вкушайте с осторожностью — зачастую их закатывают вместе с уксусом, который раздражает и желудок, и пищевод.

4. Специи (особенно острые)

Тут понятно — страдает все: слизистая рта, горла, пищевода и, разумеется, желудок. Если переборщить со специями, жжения в груди не оберешься.

5. Газированные напитки

В случае появления изжоги после употребления газировки винить стоит, собственно, пузырьки газа. Являясь раздражителем сами по себе, они попадают в желудок и заставляют его усилить газообразование. Из-за этого возникает отрыжка, что может лишь помочь попасть частичкам еды в пищевод. Результат — изжога.

6. Алкоголь

Отдельные алкогольные напитки (вино, к примеру) содержат достаточное количество кислоты. Другие (то же пиво или шампанское) — газированные. Поэтому не рекомендуется пить на пустой желудок, ну и вовсе перебарщивать с дозой.

7. Кофе и чай

Собственно, в этот пункт можно отнести все продукты, которые содержат кофеин — он "любит" провоцировать жжение пищевода.

8. Шоколад

Во-первых, наличие кофеина. Во-вторых, богатство серотонина. Да-да, тот самый "гормон счастья" способен расслабить нижний пищеводный сфинктер. И это, как понимаете, стимулирует возникновение изжоги.

9. Мята

Большие дозы мяты способны раздражать слизистую пищевода.

10. Сыр, орехи, авокадо

Все эти продукты содержат много жира. Это не кислота, конечно, но изжогу все равно может спровоцировать, ведь жиры замедляют усвоение пищи.

Разумеется, не стоит отказываться от всех продуктов в списке, даже если вы страдаете от изжоги. Просто, во-первых, питайтесь правильно и регулярно; во-вторых, старайтесь не переедать; в-третьих, не ложитесь спать сразу после приема пищи. А еще ограничьте питание "на ходу".

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