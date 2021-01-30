Продукты, которые помогут сказать «нет» усталости

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Ольга Чародий
Диетологи назвали продукты, которые эффективно помогают
преодолеть усталость
Девушка (фото из открытых источников)
1. Грудка птицы.
Большое количество белка даст заряд энергии в мышцы и поднимет общий тонус.
2. Черника – в
ягоде содержатся витамины. Которые дают заряд бодрости
3. Овсянка. По сути
овсяная крупа – это длинные полезные углеводы. Их употребление с утра зарядит
энергией на 6-8 часов.
4. Гранат. Фрукт
богат витаминами С, А, В, Е, Р, имеет хорошее содержание кальция, магния,
калия, марганца, кобальта – идеальный энергетический коктейль
5. Орехи. В орехах
много витамина Е и растительного белка,
который дает энергетический заряд.
6. Фасоль. Бобовые также обладают большим содержанием белка и витамина В1 (тиамин), который участвует в выработке энергии.
Напомним, гречневую кашу принято считать незаменимым продуктом в рационе, ведь в ней содержатся сложные углеводы, а также она способна утолить голод на длительный период времени. Однако эксперты советуют не злоупотреблять этим продуктом, поскольку это может стать причиной проблем со здоровьем. Об этом пишет today.ua. Главное – помнить об умеренности. Особенно это касается женщин в возрасте за 40-50 лет. В гречневой каше есть большое количество незаменимых для организма аминокислот. Сложные углеводы обеспечивают длительное чувство сытости, а также позитивно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.
Кроме этого, в гречке содержатся флавоноиды, кверцетин и рутин, которые способствуют укреплению стенок сосудов, а также являются отличной профилактикой против болезней сердечно-сосудистой системы. Также употребление гречки повышает уровень гемоглобина в крови и снижает кровяное давление.
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