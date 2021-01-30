Продукты, которые помогут сказать «нет» усталости

Диетологи назвали продукты, которые эффективно помогают преодолеть усталость

Девушка (фото из открытых источников)

1. Грудка птицы. Большое количество белка даст заряд энергии в мышцы и поднимет общий тонус.

2. Черника – в ягоде содержатся витамины. Которые дают заряд бодрости

3. Овсянка. По сути овсяная крупа – это длинные полезные углеводы. Их употребление с утра зарядит энергией на 6-8 часов.

4. Гранат. Фрукт богат витаминами С, А, В, Е, Р, имеет хорошее содержание кальция, магния, калия, марганца, кобальта – идеальный энергетический коктейль

5. Орехи. В орехах много витамина Е и растительного белка, который дает энергетический заряд.

6. Фасоль. Бобовые также обладают большим содержанием белка и витамина В1 (тиамин), который участвует в выработке энергии.

Напомним, гречневую кашу принято считать незаменимым продуктом в рационе, ведь в ней содержатся сложные углеводы, а также она способна утолить голод на длительный период времени. Однако эксперты советуют не злоупотреблять этим продуктом, поскольку это может стать причиной проблем со здоровьем. Об этом пишет today.ua. Главное – помнить об умеренности. Особенно это касается женщин в возрасте за 40-50 лет. В гречневой каше есть большое количество незаменимых для организма аминокислот. Сложные углеводы обеспечивают длительное чувство сытости, а также позитивно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме этого, в гречке содержатся флавоноиды, кверцетин и рутин, которые способствуют укреплению стенок сосудов, а также являются отличной профилактикой против болезней сердечно-сосудистой системы. Также употребление гречки повышает уровень гемоглобина в крови и снижает кровяное давление.



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