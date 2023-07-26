Как определить без анализов, что уровень холестерина повышен: просто посмотрите на себя в зеркало

Холестериновые бляшки сужают сосуды (фото из открытых источников)

Врачи советуют делать анализы на определение уровня плохого холестерина людям после 20 лет раз в 4-6 лет. Лицам, имеющим лишний вес, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические воспалительные процессы, нужно проверяться чаще. Поскольку высокий уровень холестерина может иметь наследственный фактор, детей, находящихся в группе риска, следует проверять уже с двух лет.

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Однако не все ответственно относятся к своему здоровью. Часто о повышенном уровне холестерина узнают уже тогда, когда от атеросклероза пострадали артерии – это проявляется в виде одышки, слабости, острой боли в груди (или ногах), нарушение равновесия или даже речи.

Между тем, говорят врачи Британского кардиологического фонда, распознать высокий уровень холестерина можно и визуально. О нем могут сигнализировать:

● липоидная дуга: кольцо бледно-белого цвета вокруг радужки глаза

● ксантелазмы: новообразование желтого цвета под кожей на веках, обычно на внутреннем уголке глаза. Они могут быть единичными или множественными, небольшими или достаточно большими. По факту – это жировые отложения, скопления холестерина.

Ксантелазмы не исчезают – они могут только увеличиваться или размножаться. В злокачественные новообразованиях не перерастают – это исключительно косметологический дефект. Избавиться от них можно несколькими бескровными методами – радиоволновым, лазерным, методом электрокоагуляции.

Однако если не следить за питанием, влияющим на уровень плохого холестерина, ксантелазмы могут вернуться снова.

Напомним, уровень плохого холестерина могут повышать трансжиры, насыщенные жиры (особенно много их в молочных изделиях и красном мясе), рафинированный сахар, курение и алкоголь. Чтобы его снизить, следует употреблять больше омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ими богаты бобов и рыба, орехи), отдавать предпочтение мясу кролика и птицы, отказаться от вредных привычек. В крайнем случае врач назначит препараты – статины, снижающие уровень холестерина.

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