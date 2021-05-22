Как бороться с усталостью: полезные советы

BTC/USD
38176.56
ETH/USD
2414.27
LTC/USD
180.90
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Нередко усталость может возникнуть из-за стресса, недостатка сна, неправильного питания и других факторов образа жизни. Есть несколько простых способов с ней бороться.
Что делать при усталости - фото: из открытых источников
1. Прогулка/ зарядка
Регулярные упражнения и обыкновенная зарядка в конечном итоге позволят вам меньше уставать, а значит, у вас будет больше энергии. То же самое касается и прогулок. Даже одна 15-минутная прогулка может дать вам заряд энергии, а польза от нее возрастет при более частых физических нагрузках.
2. Откажитесь от кофеина
Королевский колледж психиатров рекомендует всем, кто чувствует усталость, отказаться от кофеина. В нем говорится, что лучший способ сделать это — постепенно прекратить употребление всех напитков с кофеином в течение 3-недельного периода. Кофеин содержится в: кофе, чае, кока-коле, энергетиках.
3. Табу на алкоголь перед сном
Хотя бокал вина вечером может помочь вам заснуть, после употребления алкоголя вы спите хуже. На следующий день вы устанете, даже если проспите целых 8 часов. Снизьте употребление алкоголя перед сном. В итоге вы лучше отдохнете и получите больше энергии.
4. Вода
Пейте больше воды для лучшей энергии. Иногда вы чувствуете усталость просто потому, что у вас легкое обезвоживание. Стакан воды поможет, особенно после тренировки.
5. Сон
Королевский колледж психиатров советует ложиться спать и вставать утром в одно и то же время каждый день. Вместе с тем медики рекомендуют избегать дневного сна.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, сколько минут можно принимать душ без вреда для здоровья, а также о том, какие опасности для здоровья таит в себе кондиционер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости