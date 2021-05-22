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Как бороться с усталостью: полезные советы

Пять простых советов, как бороться с усталостью и сонливостью

сегодня, 16:25
Автор:

Мокрик Анастасия

Нередко усталость может возникнуть из-за стресса, недостатка сна, неправильного питания и других факторов образа жизни. Есть несколько простых способов с ней бороться.

Как бороться с усталостью: полезные советы

Что делать при усталости - фото: из открытых источников

1. Прогулка/ зарядка

Регулярные упражнения и обыкновенная зарядка в конечном итоге позволят вам меньше уставать, а значит, у вас будет больше энергии. То же самое касается и прогулок.  Даже одна 15-минутная прогулка может дать вам заряд энергии, а польза от нее возрастет при более частых физических нагрузках.

2. Откажитесь от кофеина

Королевский колледж психиатров рекомендует всем, кто чувствует усталость, отказаться от кофеина. В нем говорится, что лучший способ сделать это — постепенно прекратить употребление всех напитков с кофеином в течение 3-недельного периода. Кофеин содержится в: кофе, чае, кока-коле, энергетиках.

3. Табу на алкоголь перед сном

Хотя бокал вина вечером может помочь вам заснуть, после употребления алкоголя вы спите хуже. На следующий день вы устанете, даже если проспите целых 8 часов. Снизьте употребление алкоголя перед сном. В итоге вы лучше отдохнете и получите больше энергии.

4. Вода

Пейте больше воды для лучшей энергии. Иногда вы чувствуете усталость просто потому, что у вас легкое обезвоживание. Стакан воды поможет, особенно после тренировки.

5. Сон

Королевский колледж психиатров советует ложиться спать и вставать утром в одно и то же время каждый день. Вместе с тем медики рекомендуют избегать дневного сна.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, сколько минут можно принимать душ без вреда для здоровья, а также о том, какие опасности для здоровья таит в себе кондиционер.



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Источник: https://www.nhs.uk/live-well/sleep-and-tiredness/self-help-tips-to-fight-fatigue/
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