Какие опасности для здоровья таит в себе кондиционер

Кондиционеры — необходимая вещь в жару, они делают нашу жизнь комфортнее, но пользоваться ими нужно разумно, чтобы не спровоцировать развитие заболевания. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал три главные угрозы кондиционеров.

Чем опасен кондиционер для здоровья (фото из открытых источников)

Переохлаждение

Первая, и самая очевидная опасность связана с переохлаждением: сухой кашель, насморк, боли в горле, ушах. Медик говорит, что нужно избегать прямых струй холодного воздуха, чтобы не продуло шею, затылок или спину. Плюс ко всему, резкая смена температур, когда на улице +40 градусов, а в квартире +18 градусов, например, может привести к спазму сосудов, а это влечет за собою другие угрозы для здоровья.

Инфекции

Не стоит забывать о том, что кондиционеры не только охлаждают воздух, но еще и сушат его. А в фильтрах устройства могут накапливаться бактерии, которые с потоком воздуха попадают в организм через нос, глаза и рот.

Клещи

Перед тем, как запустить в теплую погоду кондиционер не забудьте его почистить, а еще лучше обработать антисептическим средством. Дело в том, что на нем могут оседать микроклещи, которые также содержатся в подушках и одеялах.

Напомним, что самый быстрый способ охладить помещение — включить кондиционер. Но не у всех есть средства на его приобретение. Представляем вам несколько лайфхаков, которые помогут эффективно охладить квартиру в жаркие дни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2020 году Xiaomi выпустила "умный" кондиционер в Китае. Компания утверждает, что ее новый кондиционер превосходит современные стандарты энергоэффективности в отрасли. Новое устройство сэкономит 20 процентов энергии по сравнению с другими кондиционерами на рынке.

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