Эксперты рассказали, насколько часто нужно мыть волосы

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Светлана Шкурупий
Ухоженные
волосы – это чистые волосы, в первую очередь. Многие девушки задумываются,
насколько часто нужно мыть голову, чтобы сохранять дольше свежесть, объем и
здоровый вид локонов. Об этом пишет Salonsecret.
Насколько часто нужно мыть волосы (фото из открытых источников)
Эксперты
объясняют, что важное значение имеет тип волос и их структура, поэтому все
индивидуально. Например, жирные волосы рекомендуется мыть 4 раза в неделю. Если
мыть чаще, тогда сальные железы активируются и восполнят дефицит кожного сала,
а если мыть реже, то могут закупориться поры и появиться перхоть.
Людям
с нормальным типом волос эксперты советуют мыть голову не чаще 2-х раз в
неделю, чтобы они не выглядели грязными. Вьющиеся локоны можно даже реже,
потому что по ним кожное сало не так быстро распространяется.
Что
касается сухих волос, то их желательно мыть 1-2 раза в неделю, если они у вас
короткие, тогда можно и чаще. Но важно во время каждого мытья подпитывать
волосы масками и маслами.
Напомним,
что красивые, ухоженные и здоровые волосы – мечта каждой девушки. И
чтобы ее достичь, по мнению эндокринолога Анны Кузнецовой, нужно сбалансировать
свой рацион и обогащать организм достаточным количеством витаминов. Что нужнодобавить в свое меню?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что применение трав издавна
использовалось красавицами для укрепления и стимуляции роста волос. Вот самые эффективные травы, благодаря которым волосы станут роскошными.
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