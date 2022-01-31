Эксперты рассказали, насколько часто нужно мыть волосы

Ухоженные волосы – это чистые волосы, в первую очередь. Многие девушки задумываются, насколько часто нужно мыть голову, чтобы сохранять дольше свежесть, объем и здоровый вид локонов. Об этом пишет Salonsecret.

Насколько часто нужно мыть волосы (фото из открытых источников)

Эксперты объясняют, что важное значение имеет тип волос и их структура, поэтому все индивидуально. Например, жирные волосы рекомендуется мыть 4 раза в неделю. Если мыть чаще, тогда сальные железы активируются и восполнят дефицит кожного сала, а если мыть реже, то могут закупориться поры и появиться перхоть.

Людям с нормальным типом волос эксперты советуют мыть голову не чаще 2-х раз в неделю, чтобы они не выглядели грязными. Вьющиеся локоны можно даже реже, потому что по ним кожное сало не так быстро распространяется.

Что касается сухих волос, то их желательно мыть 1-2 раза в неделю, если они у вас короткие, тогда можно и чаще. Но важно во время каждого мытья подпитывать волосы масками и маслами.

Напомним, что красивые, ухоженные и здоровые волосы – мечта каждой девушки. И чтобы ее достичь, по мнению эндокринолога Анны Кузнецовой, нужно сбалансировать свой рацион и обогащать организм достаточным количеством витаминов. Что нужнодобавить в свое меню?

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