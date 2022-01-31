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Эксперты рассказали, насколько часто нужно мыть волосы

Эксперты рассказали, как часто нужно мыть волосы, чтобы они оставались здоровыми: оказалось, все зависит от типа и текстуры

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ухоженные волосы – это чистые волосы, в первую очередь. Многие девушки задумываются, насколько часто нужно мыть голову, чтобы сохранять дольше свежесть, объем и здоровый вид локонов. Об этом пишет Salonsecret.

Эксперты рассказали, насколько часто нужно мыть волосы

Насколько часто нужно мыть волосы (фото из открытых источников)

Эксперты объясняют, что важное значение имеет тип волос и их структура, поэтому все индивидуально. Например, жирные волосы рекомендуется мыть 4 раза в неделю. Если мыть чаще, тогда сальные железы активируются и восполнят дефицит кожного сала, а если мыть реже, то могут закупориться поры и появиться перхоть.

Людям с нормальным типом волос эксперты советуют мыть голову не чаще 2-х раз в неделю, чтобы они не выглядели грязными. Вьющиеся локоны можно даже реже, потому что по ним кожное сало не так быстро распространяется.

Что касается сухих волос, то их желательно мыть 1-2 раза в неделю, если они у вас короткие, тогда можно и чаще. Но важно во время каждого мытья подпитывать волосы масками и маслами.

Напомним, что красивые, ухоженные и здоровые волосы – мечта каждой девушки. И чтобы ее достичь, по мнению эндокринолога Анны Кузнецовой, нужно сбалансировать свой рацион и обогащать организм достаточным количеством витаминов. Что нужнодобавить в свое меню?

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Источник: https://www.salonsecret.ru/uhod/problemy/kak-chasto-myt-golovy
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