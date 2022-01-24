Что есть, чтобы волосы росли быстрее: 5 лучших продуктов

Красивые, ухоженные и здоровые волосы – мечта каждой девушки. И чтобы ее достичь, по мнению эндокринолога Анны Кузнецовой, нужно сбалансировать свой рацион и обогащать организм достаточным количеством витаминов. Что нужно добавить в свое меню?

Какие продукты ускоряют рост волос (фото из открытых источников)

Жирная морская рыба

В рационе периодически должна появляться рыба, особенно ее жирные сорта (скумбрия, сельдь, лосось), потому что в ее составе много ненасыщенных омега-3 жирных кислот, фосфора, йода и других полезных веществ, которые необходимы организму. Эксперт отметила, что йод способствует улучшению обменные процессов, в том числе и тех, что происходят в клетках кожи головы, а цинк предотвращает выпадение волос и появление перхоти.

Зелень и листовые овощи

Эти продукты богаты на витамин С, калий, магний, фолиевую кислоту и другие элементы, укрепляющие структуру волос и ускоряющие их рост.

Бобовые (горох, фасоль, нут)

Обогатите рацион бобовыми, потому что в их составе много белка, а он является строительным материалом клеточных структур. Также в продуктах много клетчатки, железа, цинка и различных витаминов, которые нужны волосам, чтобы они не были ломкими.

Орехи и семена

Для здоровья волос также важно употреблять орехи и семена, потому что они содержат омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, а еще цинк, селен, что участвуют в выработке коллагена, а этот компонент очень важен для волос.

Морковь и капуста

Добавляйте почаще в рацион морковь и капусту, потому что они очень полезны для организма, в частности для красивых и здоровых волос. В их составе есть витамины С и Е, которые укрепляют локоны и ускоряют их рост.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, из-за чего зимой чаще всего выпадают волосы.

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