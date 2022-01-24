Что есть, чтобы волосы росли быстрее: 5 лучших продуктов

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Светлана Шкурупий
Красивые, ухоженные и здоровые волосы – мечта каждой девушки. И чтобы ее достичь, по мнению эндокринолога Анны Кузнецовой, нужно сбалансировать свой рацион и обогащать организм достаточным количеством витаминов. Что нужно добавить в свое меню?
Какие продукты ускоряют рост волос (фото из открытых источников)
Жирная морская рыба
В
рационе периодически должна появляться рыба, особенно ее жирные сорта
(скумбрия, сельдь, лосось), потому что в ее составе много ненасыщенных омега-3
жирных кислот, фосфора, йода и других полезных веществ, которые необходимы
организму. Эксперт отметила, что йод способствует улучшению обменные процессов,
в том числе и тех, что происходят в клетках кожи головы, а цинк предотвращает
выпадение волос и появление перхоти.
Зелень и листовые
овощи
Эти
продукты богаты на витамин С, калий, магний, фолиевую кислоту и другие
элементы, укрепляющие структуру волос и ускоряющие их рост.
Бобовые (горох,
фасоль, нут)
Обогатите
рацион бобовыми, потому что в их составе много белка, а он является
строительным материалом клеточных структур. Также в продуктах много клетчатки, железа,
цинка и различных витаминов, которые нужны волосам, чтобы они не были ломкими.
Орехи и семена
Для
здоровья волос также важно употреблять орехи и семена, потому что они содержат
омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, а еще цинк, селен, что участвуют в
выработке коллагена, а этот компонент очень важен для волос.
Морковь и капуста
Добавляйте
почаще в рацион морковь и капусту, потому что они очень полезны для организма,
в частности для красивых и здоровых волос. В их составе есть витамины С и Е,
которые укрепляют локоны и ускоряют их рост.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, из-за чего зимой чаще всего выпадают волосы.
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