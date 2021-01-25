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Топ трав для укрепления волос

Правильно подобранные травы для волос помогут помогут обеспечить эффективный и натуральный уход, о котором локоны могли только мечтать

сегодня, 20:20
Автор:

Ольга Чародий

Применение трав издавна использовалось красавицами для укрепления и стимуляции роста волос. Вот самые эффективные травы, благодаря которым волосы станут роскошными Алое. Листки растения способны восстановить секущиеся пряди.

Топ трав для укрепления волос

Девушка (фото из открытых источников)

 Аир, корень аира улучшает рост волос. Таким же эффектом обладает череда и базилик. С жирными волосами помогут справится берёза, рябина и липа — они снимают чрезмерную сальность кожи головы. Таким же эффектом обладают лопух, зверобой, мята и подорожник.

От перхоти помогут избавиться дуб и ландыш – их отвар устраняет перхоть за пару недель. Оздоровить и укрепить ломкие волосы можно благодаря зверобою, лавровому листу и бессмертнику. Крапива улучшает циркуляцию крови и стимулирует рост волос. Ромашка успокаивает раздражённую кожу головы и обладает осветляющим эффектом.

Напомним, известно, что у наших волос есть несколько фаз роста: сначала им необходимо около 5 лет, чтобы сформироваться в фолликуле и вырасти. Затем наступает второй этап: рост прекращается и волосы начинают выпадать. После этого фолликулу требуется перерыв, прежде чем весь этот процесс начнется заново. Недавно специалисты обнаружили, что долговечность волос тесно связана с дегидротестостероном (ДГТ) – мощным половым гормоном.

С возрастом он превращается в дегидротестостерон, который способен изменить белковый состав и невозвратно повлиять на процесс роста волос. Это не позволяет фолликулам пойти на второй или третий круг жизненного цикла – вот почему много мужчин страдают облысением. Также ученые поделились, что на теле человек теряет волосы не реже, чем на голове. Хотя может показаться, что это вовсе не так.


 


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Источник: https://liktravy.ua/
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