Эксперты рассказали, кому не стоит носить золото

Украшения из золота есть практически у всех, но не многие догадываются, что они могут быть опасны для здоровья. Эксперты отметили, кому лучше отказаться от драгоценностей из этого металла.

Кому не стоит носить золото (фото из открытых источников)

По утверждениям врачей золото способно замедлять в организме обменные процессы, на фоне чего возрастает риск развития депрессивного состояния. Поэтому отказаться от этого металла следует людям, у которых есть проблемы с нервной системой. Ношение украшений из золота будет только стимулировать негативное влияние на организм.

Опасность также представляют украшения и для эпилептиков из-за того, что в редких случаях способны спровоцировать приступы.

По утверждениям специалистов, популярный в ювелирном деле драгоценный металл оказывает разное влияние на здоровье, поэтому если при ношении украшений человек заметил ухудшение самочувствия, лучше отказаться от таких аксессуаров или свести их к минимуму.

Напомним, что исследователь Владимир Баулин рассказал, что инертные наночастицы золота способны эффективно уничтожать опасные микробы — — в основе этого механизма лежит их способность деформировать клеточные стенки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что серебро — крайне популярный металл, который человечество почитает с древних времен. Из него стали изготавливать украшения, посуду и культовые предметы для ритуалов и обрядов. Серебро не зря сравнивали с чистотой, светом и приписывали способность противостоять злым духам. Эксперты рассказали, как ношение серебреных украшений может сказаться на здоровье человека.

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