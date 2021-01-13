Ученые рассказали о лечебных свойствах золота

Драгоценные металлы обладают определенными свойствами, которые положительно влияют на организм. В этот список входит и золото — один из самых ценных и популярных металлов. Испанские ученые в ходе нового исследования выяснили, что золото помогает бороться с потенциально опасными микроорганизмами.

чем полезно золото / фото: socketmira.ru

Специалисты выяснили, что в составе этого драгоценного металла присутствуют инертные наночастицы, которые наделяют золото антимикробными свойствами. Толщина этих наночастиц была в 8 раз меньше, чем толщина человеческого волоса, но ученым удалось проанализировать их состав и действие на организм.

Исследователь Владимир Баулин рассказал, что эти инертные наночастицы золота способны эффективно уничтожать опасные микробы — в основе этого механизма лежит их способность деформировать клеточные стенки.

"Золото является одним из самых химически неактивных металлов, но этот факт не мешает ему быть эффективным антибактериальным средством", — подытожил ученый.

Известно, что украшения из золота с древних времен ценились за свою красоту, утонченность и изысканность. Считается, что этот драгоценный металл улучшает зрение, снижает стресс, нервное напряжение и депрессивное состояние. Также золото помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы, приводя в норму давление и сердечный ритм.

Напомним, что определить настоящее золото от подделки не просто без профессиональной оценки. Но, если у вас нет возможности обратиться к специалисту, тогда распознать подделку можно самостоятельно, применив несколько уловок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в октябре 2020 года появилась информация о том, что в селе Мужиево на Закарпатье, компания "Avellana Gold" возобновит добычу золота спустя 15 лет простоя.

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