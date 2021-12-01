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Как влияют на здоровье человека серебряные украшения

Эксперты рассказали, как серебряные украшения могут влиять на здоровье человека: перечислены полезные свойства металла

сегодня, 15:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Серебро — крайне популярный металл, который человечество почитает с древних времен. Из него стали изготавливать украшения, посуду и культовые предметы для ритуалов и обрядов. Серебро не зря сравнивали с чистотой, светом и приписывали способность противостоять злым духам. Эксперты рассказали, как ношение серебреных украшений может сказаться на здоровье человека.

Как влияют на здоровье человека серебряные украшения

Как серебро влияет на здоровье (фото из открытых источников)

Серебро (Ag) − 47 элемент таблицы Менделеева, металл и его сплавы используют во многих сферах современной жизни. Доказано, что водный раствор Ag обладает бактерицидными свойствами. Нитрат серебра является важным элементом при лечении различных кожных инфекций, в частности, мозолей и бородавок. Также серебро зарекомендовало себя как мощное противомикробное средство, борющееся с инфекциями и помогающее в профилактике простуды и гриппа.

Народная медицина уверена, что люди, которые ежедневно носят серебряные украшения менее подвержены перепадам настроения и стрессам, а их иммунитет значительно сильнее тех, кто пренебрегает ношением серебра. Помимо этого, целители, астрологи и другие нестандартные специалисты считают, что серебряные изделия создают некий мощный энергетический щит, который успокаивает энергию тела, исцеляет травмы и защищает организм от вредного электромагнитного излучения.

Исследование, проведенное в 2008 году, учеными из Саутгемптонского университета, показало, что ношение серебряных колец облегчает симптомы артрита. По их данным, специально разработанное кольцо из серебра способно эффективно бороться с заболеванием. Связывают это со способностью металла улучшать кровообращение в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что испанские ученые в ходе нового исследования выяснили, что золото помогает бороться с потенциально опасными микроорганизмами. 


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Источник: https://www.stilnoeserebro.ru/blog/poleznaya-informatsiya/kak-serebro-vliyaet-na-organizm-cheloveka-pri-noshenii/
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