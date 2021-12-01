Как влияют на здоровье человека серебряные украшения

Серебро — крайне популярный металл, который человечество почитает с древних времен. Из него стали изготавливать украшения, посуду и культовые предметы для ритуалов и обрядов. Серебро не зря сравнивали с чистотой, светом и приписывали способность противостоять злым духам. Эксперты рассказали, как ношение серебреных украшений может сказаться на здоровье человека.

Как серебро влияет на здоровье (фото из открытых источников)

Серебро (Ag) − 47 элемент таблицы Менделеева, металл и его сплавы используют во многих сферах современной жизни. Доказано, что водный раствор Ag обладает бактерицидными свойствами. Нитрат серебра является важным элементом при лечении различных кожных инфекций, в частности, мозолей и бородавок. Также серебро зарекомендовало себя как мощное противомикробное средство, борющееся с инфекциями и помогающее в профилактике простуды и гриппа.

Народная медицина уверена, что люди, которые ежедневно носят серебряные украшения менее подвержены перепадам настроения и стрессам, а их иммунитет значительно сильнее тех, кто пренебрегает ношением серебра. Помимо этого, целители, астрологи и другие нестандартные специалисты считают, что серебряные изделия создают некий мощный энергетический щит, который успокаивает энергию тела, исцеляет травмы и защищает организм от вредного электромагнитного излучения.

Исследование, проведенное в 2008 году, учеными из Саутгемптонского университета, показало, что ношение серебряных колец облегчает симптомы артрита. По их данным, специально разработанное кольцо из серебра способно эффективно бороться с заболеванием. Связывают это со способностью металла улучшать кровообращение в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что испанские ученые в ходе нового исследования выяснили, что золото помогает бороться с потенциально опасными микроорганизмами.

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