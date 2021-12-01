Как влияют на здоровье человека серебряные украшения

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Светлана Шкурупий
Серебро
— крайне популярный металл, который человечество почитает с древних времен. Из
него стали изготавливать украшения, посуду и культовые предметы для ритуалов и
обрядов. Серебро не зря сравнивали с чистотой, светом и приписывали
способность противостоять злым духам. Эксперты рассказали, как ношение
серебреных украшений может сказаться на здоровье человека.
Как серебро влияет на здоровье (фото из открытых источников)
Серебро
(Ag) − 47 элемент таблицы Менделеева, металл и его сплавы используют во многих
сферах современной жизни. Доказано, что водный раствор Ag обладает
бактерицидными свойствами. Нитрат серебра является важным элементом при лечении
различных кожных инфекций, в частности, мозолей и бородавок. Также серебро
зарекомендовало себя как мощное противомикробное средство, борющееся с
инфекциями и помогающее в профилактике простуды и гриппа.
Народная
медицина уверена, что люди, которые ежедневно носят серебряные украшения менее
подвержены перепадам настроения и стрессам, а их иммунитет значительно сильнее
тех, кто пренебрегает ношением серебра. Помимо этого, целители, астрологи и
другие нестандартные специалисты считают, что серебряные изделия создают некий
мощный энергетический щит, который успокаивает энергию тела, исцеляет травмы и
защищает организм от вредного электромагнитного излучения.
Исследование,
проведенное в 2008 году, учеными из Саутгемптонского университета, показало,
что ношение серебряных колец облегчает симптомы артрита. По их данным, специально
разработанное кольцо из серебра способно эффективно бороться с заболеванием. Связывают
это со способностью металла улучшать кровообращение в организме.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что испанские ученые в ходе нового исследования
выяснили, что золото помогает бороться с потенциально опасными
микроорганизмами.
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