Эксперт развенчала популярный миф о выпадении волос

Многие девушки сталкиваются с проблемой выпадения волос и считают, что основной причиной такого процесса является процедура окрашивания. Парикмахер-колорист Елена Чернухина рассказала, так ли это на самом деле.

Выпадение волос / Фото: daily-med.com.ua

Специалист подчеркнула, что это не более чем заблуждение, потому что обильное выпадение волос может быть вызвано другой причиной, в частности дефицитом каких-то витаминов, ослаблением иммунитета, то есть сбоем внутри организма. В таких случаях, стоит обратиться к специалисту и пересмотреть свой рацион.

А вот в результате частого окрашивания, волосы, скорее, обламываются или становятся излишне сухими, но не выпадают. Это самый распространенный миф, навеянный неграмотными стилистами.

Напомним, когда выпадают волосы, это может быть привязано к естественному эффекту старения, который является побочным. Также причиной проблемы могут стать продукты, потребляемые человеком. В частности, алкоголь и выпитое его количество каждую неделю могут оказывать существенное влияние на ослабление фолликулов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на красоту и состояние нашего здоровья влияет множество факторов, но одним из самых главных является питание. Например, дефицит или переизбыток витаминов, или некоторых микроэлементов может стать причиной ломкости и выпадения волос.

Читайте также, что правильный уход за волосами — это регулярная и обязательная процедура, если вы, конечно же, хотите выглядеть ухоженной и красивой. Но, чтобы ваши локоны были здоровыми и шелковистыми, нужно уделять внимание деталям, именно они помогут укрепить ваши волосы, придать им блеска и красивого вида. Но как это сделать?

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