Эксперт развенчала популярный миф о выпадении волос

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Светлана Шкурупий
Многие
девушки сталкиваются с проблемой выпадения волос и считают, что основной
причиной такого процесса является процедура окрашивания. Парикмахер-колорист
Елена Чернухина рассказала, так ли это на самом деле.
Выпадение волос / Фото: daily-med.com.ua
Специалист
подчеркнула, что это не более чем заблуждение, потому что обильное выпадение
волос может быть вызвано другой причиной, в частности дефицитом каких-то
витаминов, ослаблением иммунитета, то есть сбоем внутри организма. В таких
случаях, стоит обратиться к специалисту и пересмотреть свой рацион.
А
вот в результате частого окрашивания, волосы, скорее, обламываются или становятся
излишне сухими, но не выпадают. Это
самый распространенный миф, навеянный неграмотными стилистами.
Напомним,
когда выпадают волосы, это
может быть привязано к естественному эффекту старения, который является
побочным. Также причиной проблемы могут стать продукты, потребляемые человеком.
В частности, алкоголь и выпитое его количество каждую неделю могут оказывать
существенное влияние на ослабление фолликулов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на красоту и состояние нашего здоровья влияет множество факторов, но одним из самых главных является питание. Например, дефицит или переизбыток витаминов, или некоторых микроэлементов может стать причиной ломкости и выпадения волос.
Читайте также, что правильный уход за волосами — это регулярная и обязательная процедура, если вы, конечно же, хотите выглядеть ухоженной и красивой. Но, чтобы ваши локоны были здоровыми и шелковистыми, нужно уделять внимание деталям, именно они помогут укрепить ваши волосы, придать им блеска и красивого вида. Но как это сделать?
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