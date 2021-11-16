Ученые говорят, что алкоголь провоцирует выпадение волос: почему

Когда выпадают волосы, это может быть привязано к естественному эффекту старения, который является побочным. Также причиной проблемы могут стать продукты, потребляемые человеком. В частности, алкоголь и выпитое его количество каждую неделю могут оказывать существенное влияние на ослабление фолликулов. Об этом заявил руководитель британской платформы мужского здоровья Manual Эрима Чаудри, сообщает Express.

Алкоголь провоцирует выпадение волос (фото из открытых источников)

По его словам, пьянство может создать в организме дефицит питательных веществ или вы почувствуете гормональные проблемы, которые приведут к тому, что ваши косы не будут столь густыми и пышными.

Если человек часто употребляет алкоголь, то он, наконец, приводит к ситуации, когда в организме будет их недостаток или произойдут сбои в процессе всасывания цинка, меди или белка.

Именно эти питательные вещества, в частности цинк и фолиевая кислота формируют и поддерживают силу и естественную густоту волос.

Поэтому, злоупотребляя спиртными напитками, вы создаете ситуацию, когда организму не хватит этих важных веществ. Это сразу отразится на волосах, они станут ломкими и очень тонкими. Потому и будет выпадать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Стало известно, какие проблемы со здоровьем испытывают люди, переболевшие COVID-19. Многие из наших соотечественников, которые излечились от коронавируса, еще некоторое время жалуются на обессиленность и продолжают постоянно уставать. Об этом информируют "Комментарии", обнародуя информацию об исследовании "Дарницы" о распространении так называемого постковидного симптома в нашей стране. Если у пациента присутствуют симптомы болезни, когда уже прошло 12 недель после инфицирования – это может быть постковидный синдром. На этот недуг жалуются пациенты, которые переболели ковод тяжело и перенесли его в легкой форме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!