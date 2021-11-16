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Какие пищевые привычки провоцируют выпадение волос

Эксперты назвали вредные пищевые привычки, которые способны спровоцировать выпадение волос

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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На красоту и состояние нашего здоровья влияет множество факторов, но одним из самых главных является питание. Например, дефицит или переизбыток витаминов, или некоторых микроэлементов может стать причиной ломкости и выпадения волос. 

Какие пищевые привычки провоцируют выпадение волос

Почему выпадают волосы (фото из открытых источников)

Многие девушки сталкиваются с такой проблемой и, если волосы выпадают регулярно и в большом количестве, тогда стоит обратиться к трихологу и выяснить причину. Если врач исключает серьезные заболевания, тогда причина может скрываться в неправильном питании. Что не так?

Избыток витамина А

Определить избыток витамина в организме самостоятельно невозможно, поэтому прежде, чем исключать из своего рациона продукты, богатые витамином А, стоит проконсультироваться с врачом. Но часто причиной выпадения волос служит неправильный прием витаминных комплексов или чрезмерное употребление моркови, тыквы, персиков и зелени.

Дефицит железа и витамина B12

Недостаток этого микроэлемента может характеризоваться чрезмерной утратой волос. К такому же результату может привести и недостаточное усвоение витамина B12. Чтобы восполнить их запасы в организме, эксперты рекомендуют добавить в рацион яйца, грибы, рыбу, морепродукты, печень, молоко, горький шоколад, овсянку, чечевицу, горох. 

Организм не получает достаточно белка

Диета с низким содержанием белка может провоцировать выпадение волос. Обычно ее назначают при лечении почек, поскольку протеины перегружают этот орган. Но если вы отказались от белков по другой причине, то стоит пересмотреть свое решение. Добавьте в рацион орехи, семена, шпинат, молоко, яйца, морепродукты. 

У вас наблюдается резкое колебание веса

Диеты могут отрицательно повлиять на состояние волос. Если выбранный режим питания предлагает экстремальное похудение, лучше подобрать менее вредное ограничение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью какой процедуры можно укрепить структуру волос.


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Источник: https://zdorovo.24tv.ua/ru/4-pishhevye-privychki-kotorye-provocirujut-vypadenie-volos_n1794881
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