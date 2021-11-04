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Какая процедура поможет остановить выпадение волос

Сертифицированный дерматолог Марина Турегано назвала простое средство, которое поможет остановить выпадение волос

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие девушки жалуются на проблему чрезмерного выпадения волос, и здесь важно не только определить причину, почему это происходит, но и подобрать правильный метод лечения. Дерматолог Марина Турегано рассказала, с помощью какой процедуры можно укрепить структуру волос.

Какая процедура поможет остановить выпадение волос

Как остановить выпадение волос (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что остановить выпадение волос можно, используя розмарин — лекарственное растение, которое стимулирует рост волос. Но использовать траву для кожи головы нужно систематически, если хотите получить желаемый эффект. 

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что эфирное масло на основе розмарина помогает укрепить волосы и остановить их выпадение. И при этом, растение не провоцирует кожный зуб и другие побочные действия. 

Эксперт рекомендуется добавить в шампунь несколько капель масла розмарина, нанести его массирующими движениями на кожу головы и оставить примерно на 3-5 минут. После этого, волосы нужно тщательно помыть и нанести обычный кондиционер. 

Поскольку розмарин обладает противовоспалительными и противогрибковыми свойствами, эта процедура также минимизирует симптомы перхоти. Для этого следует объединить несколько капель масла с шампунем против перхоти.

Напомним, что коронавирусное заболевание наносит большой вред организму человека, также от этого страдают волосы. Они теряют блеск, свой красивый цвет и упругость и начинают выпадать. Почему так происходит?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в современном мире достаточно легко найти средство от облысения, однако не все они могут оказаться реально действующими. Поэтому ученые нашли природное средство: масло шиповника оказалось безопасным, доступным и эффективным оружием против выпадения волос.


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Источник: https://www.mindbodygreen.com/articles/derms-simple-rosemary-oil-hack-for-hair-growth
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