Врач рассказала, почему выпадают волосы после COVID-19

Коронавирусное заболевание наносит большой вред организму человека, также от этого страдают волосы. Они теряют блеск, свой красивый цвет и упругость и начинают выпадать. Об этом рассказала врач-дерматолог Наталья Шаманская, комментируя эту ситуацию "Известиям".

Врач рассказала, почему выпадают волосы (фото из открытых источников)

Волосы ослабляются после того, как организм страдает от тяжелой интоксикации во время применения терапии от коронавируса. Большие дозы антивирусных, антибактериальных и других необходимых препаратов его ослабляют. Также страдает от медикаментов и наши волосы. Также отрицательное токсическое воздействие вирус оказывает на кровеносные сосуды, которые расположены около волосяного фолликула. Нарушения из-за его выпадения испытывает иммунная система.

Медик также отметила, что пациенты, подключенные к аппарату ИВЛ, имеют ишемическое выпадение, так как произошло нарушение кровообращения в зоне, где оно растет. Это может привести к рубцеванию или некрозу кожи.

Еще после тяжелой коронавирусной болезни начинают внезапно седеть их волосы. Так реагирует ваш организм на недостаток питания.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что врач рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирус. В Украине продолжает стремительно увеличиваться количество больных коронавирусом и система здравоохранения работает на грани своих возможностей. В стационарах заканчиваются койкоместа, отведенные для госпитализации больных коронавирусом. Поэтому медикам ничего другого не остается, кроме как оперативно развертывать мобильные госпитали. Все очень похоже, что вскоре может наступить коллапс, и медики не смогут справляться с наплывом больных.

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