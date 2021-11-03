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Врач рассказала, почему выпадают волосы после COVID-19

Волосы ослабляются после того, как организм страдает от тяжелой интоксикации.

3 ноября 2021, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Коронавирусное заболевание наносит большой вред организму человека, также от этого страдают волосы. Они теряют блеск, свой красивый цвет и упругость и начинают выпадать. Об этом рассказала врач-дерматолог Наталья Шаманская, комментируя эту ситуацию "Известиям".

Врач рассказала, почему выпадают волосы после COVID-19

Врач рассказала, почему выпадают волосы (фото из открытых источников)

Волосы ослабляются после того, как организм страдает от тяжелой интоксикации во время применения терапии от коронавируса. Большие дозы антивирусных, антибактериальных и других необходимых препаратов его ослабляют. Также страдает от медикаментов и наши волосы. Также отрицательное токсическое воздействие вирус оказывает на кровеносные сосуды, которые расположены около волосяного фолликула. Нарушения из-за его выпадения испытывает иммунная система.

Медик также отметила, что пациенты, подключенные к аппарату ИВЛ, имеют ишемическое выпадение, так как произошло нарушение кровообращения в зоне, где оно растет. Это может привести к рубцеванию или некрозу кожи.

Еще после тяжелой коронавирусной болезни начинают внезапно седеть их волосы. Так реагирует ваш организм на недостаток питания.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что врач рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирус. В Украине продолжает стремительно увеличиваться количество больных коронавирусом и система здравоохранения работает на грани своих возможностей. В стационарах заканчиваются койкоместа, отведенные для госпитализации больных коронавирусом. Поэтому медикам ничего другого не остается, кроме как оперативно развертывать мобильные госпитали. Все очень похоже, что вскоре может наступить коллапс, и медики не смогут справляться с наплывом больных.


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Источник: https://iz.ru/1244482/2021-11-03/vrach-nazvala-prichiny-vypadeniia-volos-posle-perenesennogo-covid-19
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