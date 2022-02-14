Два лайфхака, которые быстро избавят от боли в шее

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Светлана Шкурупий
Многие
люди жалуются на боли в шее, потому что ведут сидячий образ жизни, в результате
страдает и позвоночник, и ноги. При чем боль в шее может возникнуть в самый
неподходящий момент, но есть способы, которые помогут ее облегчить. О них
рассказал массажист Владимир Яременко.
Как избавиться от боли в шее (фото из открытых источников)
Теннисные мячи
Да,
возьмите обычные теннисные мячики и сделайте массажа. Лягте на спину, колени
при этом согните так, чтобы ступни стояли на полу. Немного приподнимите бедра и
положите под спину пару теннисных мячиков. Зафиксируйтесь в таком положении на
1 минуту. Положение мячей можно менять, чтобы проработать группы мышц,
обнаружив точки наибольшего напряжения. Но не размещайте их под позвоночником.
Горячее полотенце
Если
вам болит шея — приложите к ней горячее полотенце. Но это нужно сделать
правильно. Скрутите мягкое полотенце в жгут и прогрейте, разместите его на
задней части шее таким образом, чтобы в каждой руке было по одному его концу.
Двигайте полотенце вверх-вниз, слегка надавливая на шею. Для максимального
эффекта повторите процедуру 2-3 раза.
Массажист
отметил, что шея перестанет быть вашим спутником жизни в том случае, если
контролировать осанку. При сидячем образе жизни постарайтесь не выдвигать шею
вперед, спину держите прямо, а плечи — расслабленными.
Напомним,
под постоянным влиянием
негативных эмоций человек может утратить способность к расслаблению мышц. У
таких людей согнутая спина, поникшая голова и регулярные боли в позвоночнике.
Итак, какие эмоции могут быть в этом виноваты?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от боли в спине без лекарств.
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