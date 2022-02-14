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Два лайфхака, которые быстро избавят от боли в шее

Массажист Владимир Яременко рассказал, с помощью каких двух способов можно избавиться от боли в шее

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди жалуются на боли в шее, потому что ведут сидячий образ жизни, в результате страдает и позвоночник, и ноги. При чем боль в шее может возникнуть в самый неподходящий момент, но есть способы, которые помогут ее облегчить. О них рассказал массажист Владимир Яременко.

Два лайфхака, которые быстро избавят от боли в шее

Как избавиться от боли в шее (фото из открытых источников)

Теннисные мячи

Да, возьмите обычные теннисные мячики и сделайте массажа. Лягте на спину, колени при этом согните так, чтобы ступни стояли на полу. Немного приподнимите бедра и положите под спину пару теннисных мячиков. Зафиксируйтесь в таком положении на 1 минуту. Положение мячей можно менять, чтобы проработать группы мышц, обнаружив точки наибольшего напряжения. Но не размещайте их под позвоночником.

Горячее полотенце

Если вам болит шея — приложите к ней горячее полотенце. Но это нужно сделать правильно. Скрутите мягкое полотенце в жгут и прогрейте, разместите его на задней части шее таким образом, чтобы в каждой руке было по одному его концу. Двигайте полотенце вверх-вниз, слегка надавливая на шею. Для максимального эффекта повторите процедуру 2-3 раза.

Массажист отметил, что шея перестанет быть вашим спутником жизни в том случае, если контролировать осанку. При сидячем образе жизни постарайтесь не выдвигать шею вперед, спину держите прямо, а плечи — расслабленными.

Напомним, под постоянным влиянием негативных эмоций человек может утратить способность к расслаблению мышц. У таких людей согнутая спина, поникшая голова и регулярные боли в позвоночнике. Итак, какие эмоции могут быть в этом виноваты?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от боли в спине без лекарств.


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Источник: https://doctorpiter.ru/articles/714058/
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