Под тяжестью обид: от каких эмоций может болеть шея

Эксперты говорят, что под постоянным влиянием негативных эмоций человек может утратить способность к расслаблению мышц. У таких людей согнутая спина, поникшая голова и регулярные боли в позвоночнике.

почему болит шея (фото из открытых источников)

Многие люди ведут сидячий образ жизни, поэтому не удивительно, что у них болит спина и шея, но мышцы зажимает не только от этого. Если вы прошли курс массажа, были на консультации у остеопата, а зажатость и боль в шее не проходят, то причина может быть психосоматическая. Итак, какие эмоции могут быть в этом виноваты?

Обида, гнев, злость

Врачи говорят, что хроническая усталость, раздражение, злость — все это может спровоцировать приступы боли в области шеи и резкие зажимы мышц. Кажется, как будто на вас навалилось все и сразу и под этой тяжестью шея не может пошевелиться. Для того чтобы облегчить ситуацию, человеку нужно научиться контролировать свои эмоции и найти способы быстрого расслабления.

Тревожность, страхи

Мышцы шеи расположены близко к голове, поэтому, конечно же, связаны с тем, что в ней происходит. Если человек чем-то обеспокоен или сильно встревожен, то это может быть причиной зажима шеи. То же самое касается и страхов, которые держат нас в мысленном и физическом напряжении. Для того чтобы решить эту проблему, человек должен выяснить, чего он боится и почему этот страх возник. Если самостоятельно проработать проблему не получается, тогда стоит обратиться к психологу. Часто шея болит короткими приступами перед важными событиями — экзаменами, совещаниями, встречами и т.п.

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