Доктор Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал, когда нужно незамедлительно обратиться к врачу при боли в животе.

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

По словам специалиста, тревожными причинами обратиться за медицинской помощью являются следы крови в кале или рвотных массах, локализация боли в правой нижней части живота, а также присутствие любых проблем с мочеиспусканием.

Комаровский также отметил, что если боль в животе сопровождается выраженной бледностью кожи и потливостью, диареей и повышенной температурой тела, сыпью или сонливостью стоит также не медлить с походом к специалисту.

Доктор обратил внимание на то, что в детском возрасте боль в животе чаще всего может быть связана с повышенным газообразованием, спазмом кишечника или несвоевременной дефекацией. Эти симптомы, по мнению врача, являются неопасными, а локализуются они в центральной части живота, возле пупка. Если ребенок жалуется на боли в другом, кроме этого, месте живота, Комаровский рекомендует обратиться в медицинское учреждение за консультацией и осмотром врача.

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