Больные зубы - причина гайморита

Язык
Coinspot 12.01.2021
BTC/USD
34511.16
ETH/USD
1062.99
LTC/USD
134.87
НБУ 12.01.2021
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
По данным исследований, невылеченный вовремя зуб может стать
причиной гайморита.
Фото: foodandmood.com.ua
Все дело в том, что пораженный кариесом и не запломбированный
зуб является потенциальным источником
инфекции. В ситуации с ослабленным иммунитетом, например, зимой, он может
спровоцировать воспалительные процессы в близлежащих органах.
В обычной ситуации организм человека может самостоятельно препятствовать распространению инфекции, выставляя иммунные барьеры. Однако переохлаждение, стресс и другие факторы часто приводят к тому, что тело человека не выдерживает таких инфекционных атак, поэтому не пролеченный вовремя зуб часто становится причиной гайморита, синусита и прочих лор-патологий, поэтому медики рекомендуют регулярно посещать стоматолога и лечить зубы.
Напомним, такое возможно уже в скором будущем. Китайские ученые создали уникальный препарат, который восстанавливает эмаль зубов с помощью искусственного слоя. Этот слой по своему составу очень похож на натуральную эмаль. Благодаря этому препарату зубы можно лечить, не используя пломбы, что очень обрадует людей, которые боятся заходить в стоматологический кабинет. Для подтверждения эффективности изобретения, ученые пригласили группу для тестирования. Эмаль нанесли препарат на поврежденную эмаль зуба человека. И этот препарат успешно сросся с остатками естественной эмали. Ученые надеются, что созданный ими в лаборатории препарат заменит пломбирование и будет широко использоваться для восстановления зубной эмали стоматологами. По словам разработчиков, эта методика будет использоваться во всем мире уже через 1,5-2 года
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости