Зубы будут лечить без пломбирования

Такое возможно уже в скором будущем. Китайские ученые создали уникальный препарат, который восстанавливает эмаль зубов с помощью искусственного слоя. Этот слой по своему составу очень похож на натуральную эмаль. Благодаря этому препарату зубы можно лечить, не используя пломбы, что очень обрадует людей, которые боятся заходить в стоматологический кабинет. Для подтверждения эффективности изобретения, ученые пригласили группу для тестирования. Эмаль нанесли препарат на поврежденную эмаль зуба человека. И этот препарат успешно сросся с остатками естественной эмали. Ученые надеются, что созданный ими в лаборатории препарат заменит пломбирование и будет широко использоваться для восстановления зубной эмали стоматологами.

ФОТО: Из открытых источников

По словам разработчиков, эта методика будет использоваться во всем мире уже через 1,5-2 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о том, что стало известно, что увеличивается количество младенцев, которые рождаются без зародышей зубов мудрости. Ученые это объясняют тем, что зубы мудрости — это рудимент, которого человек лишается из-за отсутствия сырого мяса и другой твердой пищи в рационе, как было у его предков. Кроме того, учеными было констатирован факт уменьшения пропорций лица. Это тоже связано с тем, что из-за отсутствия необходимости пережевывать твердую пищу нижняя челюсть уменьшилась. Также, стало известно, что на предплечье все чаще до конца жизни остается функционирующая артерия, которая была заложена в утробе матери для насыщения кислородом плода, а затем за ненадобностью исчезала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!