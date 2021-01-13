Постоянная головная боль зимой: названы причины

Известно, что у немалого количества людей есть специфическая реакция на холод — головная боль. Она может быть обычной, быстро исчезать, а может и превратиться в затяжную мигрень. Американские медики выяснили, что же влияет на организм человека и как с этим бороться.

У многих людей голова болит зимой чаще. Фото: depositphotos

Одной из основных причин головной боли зимой является раздражение тройничного нерва. Холодный воздух попадает на нервные окончания, обеспечивающие чувствительность лица и слизистых оболочек, а кровеносные сосуды мозга резко сужаются. В результате получаем приступ головной боли. Между прочим люди, страдающие мигренями, очень "падки" на подобную "холодную" боль.

Также голова может ныть из-за перепадов давления воздуха. Карманы воздуха в нашей голове, называемые пазухами, обычно находятся в равновесии с атмосферным давлением. Если же то меняется, реагирует и организм. Наиболее чувствительными к таким перепадам являютмя гипертоники и гипотоники. Если человек метеозависим, ему тоже будет плохо.

Врач нью-йоркского медицинского центра Монтефиоре Синтия Арманд убеждена: изменение погоды, а также переходный период между временами года могут спровоцировать приступы мигрени.

Чтобы уменьшить влияние окружающей среды, особенно холодной погоды на собственную голову, стоит соблюдать несколько простых правил.

• Надевайте шарф и шапку, когда выходите на улицу. Это обезопасит голову от дополнительного переохлаждения и значительного контакта с морозным воздухом. Кроме того, избегайте пребывания на улице с мокрыми волосами.

• Употребляйте больше воды. Особенно, если вы страдаете мигренями. Отопление в помещении высушивает воздух вокруг, а увлажнитель позволить себе может не каждый. Поэтому регулируйте количество жидкости в организмы через питье. Дополнительно можно увеличить потребление фруктов и овощей.

• Уменьшите потребление алкоголя и кофеина. Исследование, опубликованное в American Journal of Medicine, утверждает, что три и более порций кофеина с кофеином, чая, газировки или энергетических напитков могут спровоцировать мигрень в течение 24 часов. Алкоголь, газированные напитки и напитки с кофеином также могут обезвоживать ваше тело — еще один пусковой механизм для головной боли.

• Ежедневно занимайтесь спортом. Делайте хотя бы обычные простенькие физические упражнения или зарядку по утрам. Научно доказано, что регулярные занятия спортом могут уменьшить частоту или хотя тяжесть головной боли.

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