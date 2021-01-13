6 способов избавится от усталости

В погоне за успехом люди годами накапливают усталость. Эксперты назвали проверенные способы преодоления этого состояния.

Девушка на отдыхе. Фото: mnogosna.ru

1. Пить больше воды. Минимум – около 1, 5 л. воды ежедневно.

2. Пить витаминно-минеральные комплексы. В производстве энергии работают витамины B, C, E, микроэлементы магний (Mg), железо (Fe), цинк (Zn) и селен (Se).

3. Отслеживать количество сахара в крови. Важно потреблять достаточное количество белка – это создаст медленное высвобождение сахара в кровоток.

4. Контроль стресса. Дыхательные практики, медитация. Главное – добиться релакса.

5. Качество сна. Рекомендуется убрать гаджеты как минимум за 1 час до сна, поскольку синий свет подавляет гормон сна мелатонин.

6. Детокс. Натуральные продукты и очищение организма дадут заряд энергии.

Напомним, ученые отмечают, что повышение уровня сахара в крови может привести к различным заболеваниям, в частности сахарному диабету, который серьезно усложняет жизнь. На протяжении длительного времени можно даже не подозревать о заболевании, живя с повышенным уровнем глюкозы в крови. Но без надлежащего лечения это приводит к развитию осложнений диабета. Ученые из независимого института качества и эффективности в здравоохранении провели исследование, в ходе которого выяснили, что одним из симптомов повышенного уровня глюкозы в крови является апатия. Она проявляется в тягостном состоянии вялости, безразличия, отсутствия сил и мотивации. Апатия может способствовать тому, что у людей развивается психические расстройства, кстати, депрессия среди больных диабетом встречается 24-26% случаев, и это сочетание ухудшает жизненный прогноз. Кроме этого, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки: тошноту, головокружение, частые позывы в туалет, сильную жажду, внезапную потерю веса.

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