6 способов избавится от усталости

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Ольга Чародий
В погоне за успехом люди годами накапливают усталость.
Эксперты назвали проверенные способы преодоления этого состояния.
Девушка на отдыхе. Фото: mnogosna.ru
1. Пить больше воды. Минимум – около 1, 5 л. воды ежедневно.
2. Пить витаминно-минеральные комплексы. В производстве
энергии работают витамины B, C, E, микроэлементы магний (Mg), железо (Fe), цинк
(Zn) и селен (Se).
3. Отслеживать количество сахара в крови. Важно потреблять
достаточное количество белка – это создаст медленное высвобождение сахара в
кровоток.
4. Контроль стресса. Дыхательные практики, медитация. Главное
– добиться релакса.
5. Качество сна. Рекомендуется убрать гаджеты как минимум за
1 час до сна, поскольку синий свет подавляет гормон сна мелатонин.
6. Детокс. Натуральные продукты и очищение организма дадут заряд энергии.
Напомним, ученые отмечают, что повышение уровня сахара в крови может привести к различным заболеваниям, в частности сахарному диабету, который серьезно усложняет жизнь. На протяжении длительного времени можно даже не подозревать о заболевании, живя с повышенным уровнем глюкозы в крови. Но без надлежащего лечения это приводит к развитию осложнений диабета. Ученые из независимого института качества и эффективности в здравоохранении провели исследование, в ходе которого выяснили, что одним из симптомов повышенного уровня глюкозы в крови является апатия. Она проявляется в тягостном состоянии вялости, безразличия, отсутствия сил и мотивации. Апатия может способствовать тому, что у людей развивается психические расстройства, кстати, депрессия среди больных диабетом встречается 24-26% случаев, и это сочетание ухудшает жизненный прогноз. Кроме этого, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки: тошноту, головокружение, частые позывы в туалет, сильную жажду, внезапную потерю веса.
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