Для мужского здоровья: какие добавки употреблять, чтобы быть на высоте во всех смыслах

"Комментарии" узнали, дефицит каких компонентов чаще всего наблюдается у представителей сильного пола, на что это влияет и как можно решить проблему.

Беда мужчин в том, что они мало едят овощей (фото из открытых источников)

МАГНИЙ

Суточная доза магния – 420 мг. По данным ученых, этого минерала не хватает 50% мужчин. Это приводит к перепадам настроения, проблемам с пищеварением и сном, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и всплесков уровня глюкозы. А главное – возникает дефицит тестостерона в крови. Как свидетельствуют исследования, снижение уровня этого гормона у большинства мужчин фиксируется в 30+. Основные признаки – уменьшение мышечной массы, снижение энергичности и выносливости.

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Источники магния: шпинат, миндаль, бананы, бобовые.

ВИТАМИН D

Еще один регулятор количества тестостерона. Кроме того, "витамин солнца", как его называют, влияет на усвоение организмом кальция, крепкость костей (его дефицит может привести к остеопорозу), метаболизм, сон (если витамина D недостаточно, во время сна может возникать апноэ, очень опасное для здоровья) и либидо. По данным американских ученых, всего 6% мужчин могут похвастаться тем, что получают ежедневно 600 мкг необходимого витамина.

Источники витамина D: рыба, яичный желток, молочные изделия, лесные грибы, авокадо, петрушка.

ЦИНК

Помогает иммунной системе справиться с бактериями и вирусами, увеличивает уровень тестостерона. Если цинка недостаточно, ухудшается эректильная функция. Суточная норма для мужчин – 15 мг.

Источники цинка: яйца, мясо, бобовые продукты, семена тыквы.

ПРОБИОТИКИ

Не только овощи и фрукты являются источником необходимых для здоровья компонентов. С возрастом у мужчин появляется очень уязвимое место – простата и мочевыводящие пути. Пробиотики (в частности, lactobacillus acidophilus) хорошо справляются с болезнетворными бактериями: уменьшают воспалительные процессы и, соответственно, риск заболевания раком простаты.

Источники пробиотиков: препараты, которые должен назначить врач.

Также мужчинам каждый день нужны:

● 2,4 мкг витамина В12 (для работы мозга)

● 40 г клетчатки (контролирует уровень сахара и снижает уровень плохого холестерина)

● 1000 мг кальция (для прочности костей)

● 1600 мг Омега-3 жирных кислот (для нормальной работы нервной системы, снижения риска образования холестериновых бляшек и тромбов)

● 0,8 г на килограмм массы тела белка (для мышечной массы)

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