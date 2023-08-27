День недели, когда происходит наибольшее количество инфарктов

Британские медики на основе 10 тыс. случаев сердечных приступов обнаружили, что в понедельник инфаркты случались значительно чаще, чем в любой другой день недели.

В понедельник происходит самое большое количество инфарктов. Фото из открытых источников

Исследователи из Королевского колледжа хирургов Англии проанализировали данные более 10 тыс. пациентов в период с 2013 и 2018 годов и обнаружили, что в понедельник наблюдается значительное увеличение количества тяжелых инфарктов.

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"Мы выявили больший шанс получить серьезный инфаркт в понедельник. Предыдущие исследования также показали, что после перевода часов увеличивается количество сердечных приступов", — сказал соавтор исследования кардиолог Джек Лаффан.

Ученые пока не нашли четкую причину, почему в понедельник растет количество сердечных приступов. Однако считают, что начало недели обычно более стрессовое, и вернуться на работу после выходных часто довольно трудно.

"Мы предполагаем, что это как-то связано с циркадным ритмом, действующим на гормоны, которые могут влиять на сердечные приступы и инсульты. Повышенный стресс приводит к повышению уровня гормона стресса кортизола, что связано с более высоким риском сердечного приступа", — говорит Лаффан.

В мире около 30% всех смертей происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А по словам бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в Украине около четверти взрослых находятся под потенциальной угрозой сердечного приступа.

Причинами сердечного приступа могут являться атеросклероз, высокий уровень холестерина, гипертония, ожирение, сахарный диабет, недостаточная физическая активность или неправильное питание.

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